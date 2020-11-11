Podcast Trained : Trouvez votre motivation avec Simon Sinek

Dans notre précipitation à maîtriser le « comment », nous faisons souvent l'impasse sur le « pourquoi », explique Simon Sinek, auteur et conférencier spécialisé en motivation. Il est convaincu qu'avant de se lancer dans quelque chose (une routine d'entraînement, un nouveau travail, une nouvelle relation), il faut une raison claire. D'après lui, c'est la clé pour révéler notre potentiel dans chaque aspect de la vie. Dans cet épisode, il discute avec l'animateur Ryan Flaherty pour nous aider à nous concentrer sur ce qui nous motive, à gérer notre stress et à voir notre entraînement quotidien comme « un jeu sans fin ».