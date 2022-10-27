Faire du sport pendant et après la grossesse, selon la Dr Laurel Proulx

Podcast Trained : Fitness prénatal avec la Dre Laurel Proulx
Coaching
Votre corps change considérablement pendant et après la grossesse. Qu'en est-il de votre routine sportive ? Cette coach personnelle spécialiste en santé pelvienne vous dit tout.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
Pendant la grossesse, votre volume sanguin et vos dépenses énergétiques peuvent doubler, votre rythme cardiaque augmente de 10 à 15 battements par minute… et de nombreux autres changements surviennent après avoir donné naissance au petit humain qui grandit en vous. Mais comment faire du sport pendant la période la plus exigeante de votre vie ? C'est là que Laurel Proulx, kinésithérapeute, fondatrice de FEM Physical Therapy and Physical Performance et membre du conseil consultatif Nike (M)ove Like a Mother, entre en jeu. Dans cet épisode, elle se joint à Jaclyn Byrer pour décrire le fonctionnement interne du plancher pelvien et de la ceinture abdominale, et comment les conserver en pleine forme. Elle lève également le voile sur les mythes de la pré- et post-natalité et explique comment reprendre l'exercice après l'accouchement.
« Il n'y a pas de règles strictes et absolues, car chaque personne n'en est pas au même niveau et réagit différemment à la grossesse. »
Laurel Proulx
Kinésithérapeute, fondatrice de FEM Physical Therapy et membre du conseil consultatif Nike (M)ove Like a Mother
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