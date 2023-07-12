No Pride, No Sport : Joy Run Collective

La communauté LGBTQIA+ a toujours été là, repoussant les limites en s'exprimant haut et fort en faveur de l'innovation et de la joie. On a donc voulu mettre en avant les athlètes* et les collectifs qui ont un impact durable et positif sur le sport afin que les générations futures se sentent dignes et capables de bouger leur corps aussi librement que n'importe qui d'autre.



Si tu n'as jamais entendu parler du collectif berlinois Joy Run, on va te le présenter. Fondée par Huyen (elle/elle) après avoir découvert que le running boostait la confiance en soi, cette communauté inspirante défend les personnes BIPOC* et queer. Sa mission est d'encourager davantage de personnes queer à se mettre au running.



Ce groupe inclusif offre un environnement sûr et axé sur la tolérance pour apprécier le sport en toute liberté. Joy Run est un collectif qui monte en puissance et qui est en train de révolutionner la scène running à Berlin, en créant un espace sûr et agréable pour les futures générations dans lequel pratiquer le running.