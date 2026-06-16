THE ONE, LE TOURNOI DE BASKET INTERNATIONAL POUR COURONNER L'ÉLITE DU 1 CONTRE 1, EST DE RETOUR.
Pour la troisième année consécutive, The One révélera au monde entier la nouvelle génération de l'excellence. 1 contre 1. Pas d'équipe. Pas d'aide. Seulement toi et ton adversaire, et on verra qui en veut le plus.
The One 2026
À PROPOS DE L'ÉVÈNEMENT
Cette année, l'apogée de l'évènement The One de Jordan se déroulera à Shanghai le 29 août. Réservées aux athlètes de 14 à 18 ans, les qualifications régionales se déroulent dans plus de 20 villes d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Celles et ceux qui auront réussi à se qualifier participeront aux finales mondiales. La gagnante et le gagnant chez les filles et chez les garçons auront le privilège de représenter Jordan.
The One, ce n'est pas juste le meilleur du basket en 1 contre 1. C'est aussi l'occasion de voir le top des artistes du monde entier. Un concours de design sera aussi organisé pour les talents émergents qui auront l'opportunité de faire valoir leurs compétences en réimaginant la AJ1. Et évidemment, Jordan ne serait rien sans son lot de surprises.
CE QU'IL FAUT SAVOIR
- The One est un tournoi de basket mondial.
- Les qualifications sont ouvertes à l'ensemble des athlètes de 14 à 18 ans.
- Les garçons et les filles joueront dans des compétitions séparées.
- Les qualifications se dérouleront en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
- Les finales auront lieu le 29 août à Shanghai, en Chine.
- Le gagnant et la gagnante auront le privilège de représenter la marque au Jumpman.
RÈGLES DU JEU
- Matchs en 23 points ou meilleur score au bout de 8 minutes.
- Paniers à 2 et 3 points.
- Shot clock de 9 secondes. Elle est déclenchée quand le ballon est ressorti ou que l'athlète en attaque touche le ballon après le check-ball.
- L'horloge ne s'arrête pas, sauf durant la dernière minute.
THE ONE : LE HALL OF FAME
EN ROUTE VERS LES FINALES
Les qualifications se déroulent dans plus de 20 villes du monde entier. Les finalistes se retrouveront le 29 août à Shanghai, en Chine, et s'affronteront pour le titre récompensant la meilleure et le meilleur athlète en 1 contre 1 du monde.
ESSENTIELS DE BASKET
Équipe-toi pour affronter n'importe qui, n'importe où et n'importe quand.
Foire aux questions
Le tournoi The One, qu'est-ce que c'est ?
The One de Jordan est un tournoi de basket mondial annuel de 1 contre 1 pour les athlètes de 14 à 18 ans. Les qualifications régionales se déroulent dans plus de 20 villes du monde entier. Les athlètes qui auront réussi à se qualifier participeront aux finales mondiales en août à Shanghai, en Chine. Le tournoi, dont c'est la troisième édition, est organisé par Jordan, la marque Nike inspirée de la légende de Michael Jordan.
Qui peut participer ?
The One est ouvert aux athlètes de 14 à 18 ans avec des compétitions séparées pour les garçons et les filles. Chaque catégorie aura un gagnant et une gagnante.
Pourquoi est-ce un tournoi de 1 contre 1 ?
Le 1 contre 1 a joué un rôle clé dans l'histoire de Michael Jordan. Les duels avec son frère Larry dans leur jardin ont développé l'esprit ultra-compétitif de la star. La marque célèbre cet héritage en parcourant le monde à la recherche d'athlètes qui partagent cet état d'esprit tourné vers la victoire.
Quelles sont les règles ?
- Matchs en 23 points ou meilleur score au bout de 8 minutes.
- Paniers à 2 et 3 points.
- Shot clock de 9 secondes. Elle est déclenchée quand le ballon est ressorti ou que l'athlète en attaque touche le ballon après le check-ball.
- L'horloge ne s'arrête pas, sauf durant la dernière minute.
- Elle s'arrête durant la dernière minute à chaque coup de sifflet, à chaque panier et en cas de blessure.
- L'horloge ne s'arrête pas lors des lancers francs, sauf durant la dernière minute.
- Chaque athlète aura le droit à un temps mort de 20 secondes par match. Les temps morts ne peuvent être demandés que lors des possessions offensives ou dans le cas d'un ballon mort. Le temps mort doit être utilisé dans le temps réglementaire. Il n'est pas utilisable durant la prolongation.
- Le ballon est en jeu dès le check-ball et pendant la durée de la shot clock.
- La possession de la balle est conservée quand un panier est marqué (tu marques, tu gardes le ballon).
- Quand le tir est raté, le ballon est en jeu.
- Un rebond défensif est considéré comme un changement de possession et le ballon est en jeu. L'athlète aura 5 secondes pour repasser derrière la ligne des 3 points, et l'athlète en défense doit laisser l'athlète en attaque ressortir le ballon. L'arbitre commencera un décompte de 5 secondes à partir du moment où le rebond est sécurisé.
- Après une tentative de tir qui ne touche pas l'anneau, le ballon devra être ressorti.
- Si une faute advient sur un tir, l'athlète en attaque aura un lancer franc à un point.
- Il n'y a pas de lancer franc à la suite d'un panier marqué malgré une faute.
- La quatrième faute déclenche un bonus. L'athlète bénéficiera d'un lancer franc à 1 point.
- Si le lancer franc est réussi, la possession est conservée et le ballon est remis en jeu avec un check-ball.
- Si le lancer franc est raté, le ballon n'est pas en jeu. La possession change et le ballon est remis en jeu avec un check-ball.
- Les arbitres annoncent tous les check-balls.
- En prolongation, le premier panier offre la victoire. La possession est tirée à pile ou face.
- Un match peut se terminer sur un lancer franc.
- Si l'athlète ne peut pas continuer le match à cause d'une blessure, l'adversaire gagne automatiquement.
- Les fautes antisportives sont sanctionnées d'un lancer franc et de la possession à suivre, peu importe si le lancer franc est réussi ou non.
- Il est interdit de faire un backdown dans la surface durant deux possessions successives.
- Définition du backdown : 3 dribbles consécutifs dos au panier constituent un backdown. Après un premier backdown réussi, l'arbitre préviendra l'athlète en attaque. Si un backdown est à nouveau tenté, l'athlète perdra la possession au troisième dribble.
Quelle est la récompense du gagnant et de la gagnante ?
Le gagnant et la gagnante décrocheront le titre The One. Cela est associé à un prize money, une apparition dans une campagne mondiale et l'honneur de représenter la marque Jordan.
Qui sont les gagnants et les gagnantes des éditions précédentes ?
Rose Simpson et Terron Williams ont gagné l'édition 2025. Tatianna Griffin et Steve Bah ont remporté l'édition 2024.
Où et quand se déroulent les finales ?
Les finales 2026 se dérouleront le 29 août à Shanghai, en Chine. Les finalistes de plus de 20 villes s'affronteront lors de matchs de qualifications et d'éliminations directes dans les compétitions féminines et masculines.
Où s'est déroulé The One par le passé ?
Les finales de The One ont précédemment eu lieu à Paris et à New York.
Est-ce que les fans peuvent assister aux qualifications et aux finales ?
Oui. Voici la liste des villes participantes :
Europe : Madrid, Ljubljana, Belgrade, Paris, Londres
Asie : Tokyo, Nagoya, Cebu, Manille, Guangzhou, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xian, Shanghai, Taipei, Beijing, Wuhan
Amérique du Nord : Chicago, New York, Los Angeles
Où puis-je regarder ou suivre l'évènement ?
Tu peux suivre @jumpman23 pour plus d'infos.
Comment assister à The One en tant que journaliste ?
Pour plus d'infos, merci d'envoyer un e-mail à theonejordanbrand@dkcnews.com.