Je m'appelle Fleur. J'ai 15 ans. Et je danse.

Quand je danse, j'arrive à mieux m'exprimer si ma tenue est stylée. Ça booste ma confiance en moi et me connecte à la culture. Ça fait partie de mon art.

Le plus important pour moi, c'est de composer un dressing unique qui reflète ma personnalité.

Laisse-moi te montrer quelques-unes des tenues qui me donnent envie de bouger !

Sur le dancefloor, j'aime porter un pantalon baggy (le plus confortable possible) avec un t-shirt stylé et féminin.