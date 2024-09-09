Nike Trail annonce la sortie des Wildhorse 10 et Kiger 10

La Nike Kiger 10 intègre une semelle extérieure adhérente et robuste, renforcée au niveau des zones d'usure. Pour plus de maintien et d'amorti, elle est équipée d'une protection pare-pierre à l'avant-pied et de mousse Cushlon 3.0 réactive dans la semelle intermédiaire. « Si tu cherches une chaussure basse et rapide qui résiste à n'importe quel type de terrain sur 50 km, ce modèle est fait pour toi », affirme l'athlète Nike Trail Bailey Kowalczyk, la muse Nike pour la Kiger. « Elle apporte une sensation de rapidité, de précision et de stabilité sur tous les terrains, qu'ils soient plats ou escarpés et techniques. »





Quant à la Nike ReactX Wildhorse 10, elle a été conçue pour relever les défis les plus difficiles sur les sentiers. La nouvelle version améliorée intègre une semelle extérieure All-Terrain Compound avec une protection pare-pierre et une meilleure protection au niveau de la pointe. Malgré sa semelle plus haute de 3 millimètres et ses nouvelles caractéristiques, la chaussure pèse 35 grammes de moins que la version précédente : la mousse Nike React a été remplacée par la mousse Nike ReactX, plus légère et plus réactive. « Quel que soit le terrain ou la météo, la Wildhorse s'en sort haut la main et tient la distance. Je vais courir ma prochaine course de 320 km avec la Wildhorse », déclare Sally McRae, ultra-runneuse et muse Nike pour cette chaussure.