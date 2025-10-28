Nike x Jacquemus présente la Moon Shoe revisitée avec une semelle à motif gaufré

Nike x Jacquemus dévoilent une semelle à motif gaufré dans une réinterprétation de la Moon Shoe
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Le créateur français de renommée mondiale Jacquemus réinvente pour la première fois une sneaker Nike emblématique.
- Pour leur quatrième collaboration, Nike et le créateur de mode français Simon Porte Jacquemus ont réinventé pour la première fois l'emblématique Moon Shoe de Nike.
- La chaussure originale était révolutionnaire, introduisant la semelle à motif gaufré.
- La Nike x Jacquemus Moon Shoe rend hommage à cet héritage, tout en laissant la place à un design plus élégant et plus proche du sol. Les chaussures sont disponibles en trois styles et présentent des fronces sur l'empeigne, le logo Jacquemus et un Swoosh en cuir.
- La Nike x Jacquemus Moon Shoe est disponible sur Jacquemus.com depuis le 29 septembre 2025, et chez SNKRS et certains revendeurs Nike depuis le 6 octobre 2025.
Il y a trois ans, lors d'une visite des archives du siège de Nike en Oregon, le créateur de mode français Simon Porte Jacquemus a découvert la Moon Shoe, fabriquée à la main. Bien que cette sneaker de course date des années 1970, Jacquemus a trouvé son design minimaliste intemporel et moderne.
Il avait déjà collaboré avec Nike sur les chaussures et vêtements Air Max 1, J Force 1 et Air Humara. Il souhaitait désormais collaborer sur la toute première réinterprétation de cette sneaker révolutionnaire.
Il avait un héritage de taille à honorer. Dans les années 1970, le cofondateur de Nike, Bill Bowerman, cherchait un moyen d'offrir aux athlètes une meilleure adhérence sans les alourdir. Il a donc décidé d'expérimenter en versant du caoutchouc liquide dans son gaufrier, et c'est ainsi qu'est né un nouveau type de semelle de sneaker.
Cette semelle est devenue un prototype pour les chaussures de course portées lors des essais olympiques américains de 1972. Elles ont été baptisées « Moon Shoes » en raison des empreintes en forme de cratère qu'elles laissaient sur le sol. La nouvelle semelle est rapidement apparue sur la Waffle Trainer de Nike en 1975, le premier succès retentissant de l'entreprise.
En repensant la Moon Shoe, Jacquemus a voulu mettre à jour son design tout en honorant son héritage. Naturellement, sa nouvelle version, la Nike x Jacquemus Moon Shoe, conserve une semelle à motif gaufré. La semelle extérieure Nike Grind est fabriquée à partir de matériaux de fabrication recyclés et de chaussures en fin de vie.
Avec cette silhouette, Jacquemus a véritablement laissé son empreinte. Les nouvelles chaussures en forme de torpille sont élégantes et proches du sol. L'empeigne en nylon comprend des fronces, ainsi qu'un Swoosh et un contrefort de talon en cuir. La languette, le talon et la semelle de propreté portent quant à eux le logo Jacquemus. Trois coloris sont disponibles : Alabaster (blanc et noir), Off Noir (noir et blanc) et University Red (rouge et blanc).
La nouvelle chaussure a fait ses débuts lors du défilé Jacquemus printemps 2025 à Paris. Elle est disponible sur Jacquemus.com depuis le 29 septembre 2025, et chez SNKRS et certains revendeurs Nike depuis le 6 octobre 2025.