Devin Booker entame le nouveau chapitre de son aventure Nike avec la Book 2

La Nike Book 2 allie l'ancien et le nouveau. Elle s'inspire des modèles de basket Nike old-school, mais remise au goût du jour. Par exemple, la semelle extérieure résistante de la Nike Book 2 présente un motif d'adhérence à chevrons inspiré de la Nike Air Force 1, mais avec une base plus large et plus résistante pour plus de stabilité.

La Nike Book 2 est toujours aussi originale en offrant des options de design rétro et plus actuelles. Deux modèles sont dotés d'une empeigne légère en mesh similaire à la Nike Air Zoom Spiridon originale de 1997, alors que les autres ont une nouvelle empeigne moulée qui donne à la chaussure un look plus edgy tout en assurant un maintien optimal au milieu du pied, propre aux chaussures de basket Nike.

L'arrière des Suns de Phoenix a ajouté des éléments de design complexes à sa chaussure signature pour continuer à raconter son histoire. Par exemple, la semelle extérieure de la Book 2 présente un motif désertique inspiré des cactus, faisant clairement référence à Phoenix, en Arizona, la ville où Booker a fait ses preuves en NBA. De plus, la sélection de coloris de la Book 2 fait référence à l'ascension de la superstar, de son statut de star du basket-ball universitaire à celui de All-Star NBA des Suns de Phoenix.