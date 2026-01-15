Nouvelle Nike ACG Zegama : la chaussure de trail ultime pour les terrains les plus exigeants
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Légèreté. Confort. Résistance. Maintien. La ACG Zegama, c'est le combo dont les athlètes ont besoin pour se surpasser dans les conditions les plus difficiles.
- Modèle le plus robuste de la sélection de chaussures de running All Conditions, la Nike ACG Zegama combine un amorti, une protection et une adhérence premium pour aider les athlètes à naviguer sur les terrains les plus exigeants, et ce, dans toutes les conditions, de jour comme de nuit.
- La Nike ACG Zegama est équipée des dernières technologies innovantes en matière de trail, développées grâce aux retours d'athlètes de haut niveau qui ont mis la chaussure à l'épreuve dans des conditions réelles.
- Les améliorations apportées à la Zegama comprennent une semelle intermédiaire combinant ZoomX et Cushlon 3.0 pour un retour d'énergie dynamique et une meilleure stabilité, ainsi qu'une semelle extérieure Vibram Megagrip améliorée pour une adhérence tout-terrain.
- La Nike ACG Zegama sera disponible sur Nike.com et chez certains revendeurs à l'été 2026.
Place à la chaussure de trail Nike ultime pour les terrains montagneux. L'ACG Zegama est la dernière version de la populaire Nike Zegama et le modèle de chaussure All Conditions le plus robuste. Elle offre l'amorti, la protection et l'adhérence premium nécessaires aux athlètes parcourant de longues distances dans des conditions imprévisibles à tout moment de la journée et de la nuit.
S'appuyant sur l'héritage de Nike ACG en matière de création de chaussures légères, rapides et adaptées au trail, l'ACG Zegama est améliorée grâce aux dernières technologies et aux tests préliminaires approfondis menés non seulement en interne, mais aussi en conditions réelles par un groupe d'athlètes de haut niveau qui forment le Nike All Conditions Racing Department.
« La ACG Zegama est conçue et testée pour partir à l'aventure sur les sentiers les plus exigeants dans un confort total grâce à son amorti inégalé, explique Brenden McAleese, Director, Nike ACG Footwear. Grâce aux retours d'athlètes, pour qui les limites sont faites pour être dépassées, chaque détail a été pensé pour tenir la distance. Dès qu'on enfile la chaussure, on ressent l'espace plus large au niveau des orteils et la mousse ZoomX, adaptée au trail. Ils facilitent l'exploration de terrains techniques et escarpés en toute confiance. »
Upgradée grâce à des technologies avant-gardistes basées sur les retours d'expérience des athlètes lors de son développement, la Nike ACG Zegama est légère, ultra-amortie et réactive, mais aussi stable sur les sentiers imprévisibles et irréguliers. Ce paradoxe apparent est le résultat d'une semelle intermédiaire combinée exposée, construite en mousse Nike ZoomX et Cushlon 3.0. Le placement de ces technologies sous le pied est encore plus unique.
Cette conception de semelle intermédiaire de pointe n'est que le début de ce qui fait de la Nike ACG Zegama la chaussure de trail idéale. La confiance ressentie par les personnes qui l'ont portée lorsqu'elles évoluent sur un terrain rocheux dans des conditions météorologiques humides et sèches imprévisibles pendant plusieurs jours n'est pas une coïncidence : une semelle extérieure Vibram Megagrip avec un motif de crampons amélioré et une couverture stratégique en caoutchouc sont intégrées pour une adhérence et une résistance accrues. De plus, une plaque rigide à l'avant-pied aide les athlètes à progresser sur les sentiers rocailleux, tandis qu'une bosse au talon modifiée améliore le placement du pied sur les terrains techniques.
« La ACG Zegama est aussi confortable et stable que le modèle précédent, que j'adorais déjà utiliser pour mes entraînements quotidiens, mais elle est encore plus réactive, ce qui la rend vraiment fun à utiliser en compétition, déclare Caleb Olson, membre du All Conditions Racing Department et vainqueur de la Western States Endurance Run 2025. Cette chaussure est robuste et parfaite pour mes runs plus techniques, quand je vais sur des terrains rocheux et que j'ai besoin d'un confort et d'un amorti longue durée. »
Le design avant-gardiste de l'ACG Zegama offre également un maintien plus confortable et plus pratique pour les longues distances. Cela est dû à l'espace supplémentaire à l'avant-pied et à la pointe, ainsi qu'au rembourrage de la languette et du talon. De plus, une bande renforce le maintien au milieu du pied et le rend plus homogène, afin que les athlètes puissent sentir que leurs pieds sont bien maintenus grâce à la protection offerte par la Nike ACG Zegama. De plus, une guêtre plus extensible et plus adaptable aide à empêcher les roches et les débris de pénétrer à l'intérieur de la chaussure.
Chaque caractéristique et amélioration de la chaussure est le fruit des retours du Nike All Conditions Racing Department, dont les athlètes ont porté l'ACG Zegama dans diverses conditions montagneuses réelles à travers le monde, couvrant des distances allant jusqu'à 160 km et pendant des durées allant jusqu'à huit semaines. Rien n'a été laissé au hasard.
« J'ai essayé l'ACG Zegama pour la première fois quelques jours avant une course majeure sur un parcours incroyablement escarpé et rocailleux, explique Tyler Green, un athlète du All Conditions Racing Department arrivé deux fois deuxième de la Western States. « La chaussure d'un confort incomparable dès sa première utilisation. L'adhérence est d'un autre monde. Et, bien sûr, elle est vraiment canon. »
La Nike ACG Zegama, prévue pour l'été 2026, sera disponible sur nike.com et chez certains revendeurs.