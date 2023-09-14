Nike dévoile la LeBron XXI

Nike dévoile la LeBron 21
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Inspiré par sa fille Zhuri, le nouveau volet de cette collection présente des matières légères qui imitent les coquilles d'huître.
Publication du contenu d'origine : 14 septembre 2023
- Nike annonce la sortie de la LeBron 21, le tout nouveau modèle de la collection de chaussures de basket.
- Inspirée par Zhuri, la fille du basketteur, la chaussure est conçue pour la prochaine génération d'athlètes. Entre autres avancées technologiques, elle est réalisée avec des matières légères qui imitent les coquilles d'huîtres.
- Le modèle intègre de nombreux détails, comme une unité Zoom Turbo à l'avant-pied et une gaine en mousse Cushion 2.0 sur toute la longueur.
Nike dévoile la LeBron 21, la dernière chaussure de sa collection de chaussures haute performance, conçue pour la prochaine génération de pros du basket. Inspirée par sa fille Zhuri, la chaussure affiche de nombreux détails qui répondent aux besoins des athlètes pendant le match.
« On cherchait à améliorer la LeBron XX. C'est la manière dont LeBron entretient son corps et continue de s'entraîner pendant l'intersaison qui ont inspiré nos idées », a expliqué Jason Petrie, Lead Designer pour la LeBron 21 dans un communiqué de presse annonçant la sortie du modèle. « Son coach dit que c'est comme prendre soin d'une Formule 1. Il faut améliorer la voiture entre chaque course. Mais pas besoin de la refaire entièrement. Du coup, on voulait garder certains éléments qu'on adore, comme l'unité Zoom Turbo, tout en perfectionnant les finitions sur l'empeigne. »
Sur l'empeigne de la LeBron 21, on retrouve des rainures qui rappellent celles des huîtres, pour une meilleure aération et un maintien optimal du pied dans les mouvements explosifs. Le tout est renforcé par des câbles à 360 degrés disposés de manière ciblée sur la semelle intérieure, qui assurent un bon maintien pendant les matchs intenses. L'unité Zoom Turbo située à l'avant-pied et l'unité Zoom de 13 mm placée sous la semelle intermédiaire favorisent une meilleure propulsion. Un cambrion en TPU au milieu du pied apporte plus de stabilité et d'élan pour les mouvements dynamiques. Question confort, on peut compter sur la gaine en mousse Cushion 2.0 qui s'étend sur toute la longueur de la chaussure.
Pile à temps pour la saison de basket, la LeBron 21 sera disponible dans le monde entier dès le 28 septembre, dans toutes les pointures.