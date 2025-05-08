Domine le terrain comme KD avec la Nike KD18
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Hommage aux performances et au style inégalés de Kevin Durant. La Nike KD18 fusionne héritage du basket et innovation en matière de chaussure, pour un maximum de confort et de contrôle.
Kevin Durant maîtrise son art à la perfection. Avec ses compétences et sa polyvalence spectaculaires comme on en a rarement vu sur les parquets, KD fait évoluer sans cesse son jeu, avec une efficacité naturelle qui s'inscrit dans la durée.
Un athlète de cette envergure a besoin de chaussures à la hauteur de son excellence. La Nike KD18 rend hommage à son homonyme. Plus qu'une simple chaussure de basket, c'est un outil de performance qui incarne le style de Kevin Durant. Elle insuffle un nouvel élan à la culture du basket avec ses innovations Nike et son look edgy.
Confort et contrôle du début à la fin du match
Avec sa nouvelle conception qui maintient fermement le pied pour un contrôle et un confort révolutionnaires, cette chaussure signature est conçue pour aider les athlètes de tout niveau à canaliser leur KD intérieur et à perfectionner leur jeu.
Ce qui distingue la KD18, c'est sa stabilité au milieu du pied. Elle garantit un maintien optimal du pied dans les mouvements explosifs, tout en restant souple. Tu t'élances vers le panier ? Ou tu marques un arrêt pour tenter un tir en suspension ? La sensation de maintien t'apporte l'assurance nécessaire pour jouer à pleine vitesse.
Équipée de la toute dernière technologie Nike en matière d'amorti, la base renforcée assure équilibre et stabilité pour des premiers pas rapides et des réceptions en douceur. Avec ses unités Air Zoom à la pointe et au talon, ce modèle offre, sous le pied, le confort que connaissent déjà les fans des éditions précédentes de la collection de Kevin Durant.
« Dans la gamme signature de KD, on s'attend à ce que chaque chaussure offre des performances et un confort ultimes, explique Ross Klein, Senior Director, Nike Men's Basketball Footwear Product Design. Avec cette silhouette, Nike a l'occasion d'aider KD à passer à l'étape suivante. Le maintien au milieu du pied et l'excellente adhérence sous le pied lui donnent, à lui et aux athlètes qui portent sa chaussure, l'assurance nécessaire pour tenir leur poste. »
Un maintien fiable pour prendre le contrôle
La KD18 aide les athlètes qui veulent jouer comme Kevin Durant à ne faire qu'un avec leur chaussure, pour des mouvements décisifs et des performances record.
La marque de fabrique de Kevin sur le terrain, c'est sa capacité à dominer le jeu de n'importe quelle position, n'importe quelle zone et à tout moment. Cette chaussure est conçue pour ce jeu polyvalent. Son système d'amorti, le plus performant de sa catégorie, absorbe les chocs et propulse en avant. Il permet aussi bien de s'arrêter net pour prendre un shoot à trois points que de s'élancer vers le panier.
À l'image de la facilité avec laquelle joue Kevin Durant, le motif d'adhérence de la chaussure favorise des changements de direction et des courses fluides pour les athlètes qui aiment prendre d'assaut le panier. Les matières légères permettent d'économiser de l'énergie tout au long du match, pour être d'attaque dans les moments décisifs.
Performance et style
Même si la KD18 a été conçue pour booster les performances et le style de jeu de Kevin Durant, elle ne fait pas l'impasse sur l'esthétique. Sa silhouette rend hommage à l'histoire des chaussures de basket avec un look edgy, à l'inspiration improbable. Clin d'œil à la chaussure de trail Nike Terra Humara de la fin des années 90, la KD18 est un mélange de look Nike rétro et du style edgy de Kevin Durant : une toile blanche permettant aux couleurs et aux matières de s'exprimer.
Cette sneaker ne passe pas inaperçue, que ce soit sur les terrains ou au quotidien. Elle permet d'affirmer son style, en match ou tout simplement dans la rue.
La KD18 a été dévoilée avant le All-Star Weekend de la NBA dans le cadre de la collection Nike Black Label. Lors de son lancement, seules 1 988 paires ont été mises en vente : un hommage à l'année de naissance de Kevin. Si tu cherches des chaussures signées KD, d'autres modèles et coloris sont sortis dans le monde entier entre avril et mai 2025.
Pour te faire une idée de ce que c'est que d'être Kevin Durant, enfile la Nike KD18.
Foire aux questions
Combien coûte la KD18 ?
Le prix de la KD18 en pointure adulte est de 160 $. Les prix peuvent varier en fonction des coloris et des modèles. Consulte la gamme de produits Nike Kevin Durant pour voir les dernières nouveautés.
Quand la Nike KD18 est-elle sortie ?
La KD18 a été dévoilée avant le All-Star Weekend 2025 de la NBA à San Francisco, dans le cadre de la collection de chaussures de basket Nike Black Label. Seules 1 988 paires ont été mises en vente, ce qui correspond à l'année de naissance du joueur. De nouveaux coloris sont sortis dans le monde entier entre avril et mai 2025.
Où est-ce que je peux acheter l'édition Black Label de la Nike KD18 ?
Dans le cadre de sa collection de chaussures signature Black Label, Nike a sorti des chaussures exclusives pour les stars du basket Kevin Durant, LeBron James, Ja Morant, Devin Booker, Victor Wembanyama, Sabrina Ionescu et Giannis Antetokounmpo. La KD18 « Black Label » est disponible chez certains revendeurs Nike Basketball, en magasin, en ligne et sur Nike.com.