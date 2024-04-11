Six idées de tenue pour porter des chaussettes avec des sandales

Parlons franchement : est-ce une bonne idée d'associer chaussettes et sandales ? Par le passé, ce look était plutôt réservé aux week-ends camping. Plus récemment, cette association s'est révélée être un mélange étonnamment cool.

Tu as sûrement l'habitude d'avoir les pieds nus dans tes sandales. Mais bon, pourquoi ne pas les porter autrement pour encore plus de confort ? Les chaussettes ajoutent un côté cozy. En plus, elles t'évitent d'avoir des ampoules.