Comment s'habiller pour une pool party : six idées de tenues pour les fêtes d'été

Comment s'habiller pour une pool party : 6 idées de tenues Nike à avoir dans ton dressing
Conseils mode
Plonge dans l'été avec l'une (ou l'ensemble) de ces idées de tenues pour une pool party, sans oublier la crème solaire.
L'été est généralement synonyme de pique-niques au parc, de sorties chez le glacier, mais aussi parfois de pool party ! Quand on t'invite à passer la journée entre potes au bord d'une piscine, ta tenue doit être à la fois stylée et décontractée.
Une bonne tenue de pool party ne se limite pas à un maillot de bain fun. Il faut faire preuve de créativité. Tu dois choisir sur quel type de look tu veux miser, comme un haut et un bas ton sur ton de type désert, ou des motifs tropicaux et colorés. Sans oublier d'autres articles pour compléter la tenue ! Par exemple, si du sport est au programme de la pool party, comme un match de volley ou de pickleball, il te faudra un short de sport et un haut de maillot de bain offrant un bon maintien.
Côté accessoires, opte pour un tote bag ou un sac à dos suffisamment robuste pour contenir tous tes essentiels (crème solaire, snacks, boissons…). Veille à choisir un modèle qui résiste un peu à l'humidité, sinon… gare aux bombes ! Tu risques de l'abîmer.
(Contenu apparenté : Les meilleurs tote bags Nike qui t'accompagneront tout au long de la journée)
Pense bien à consulter la météo avant de composer ta tenue de pool party. Prends note des éventuelles chutes de température après le coucher du soleil, surtout si la piscine où tu comptes aller est encore ouverte à la nuit tombée. En termes de style, le plus important est de décider sur quel article de ta tenue tu souhaites mettre l'accent : le maillot de bain, les vêtements, les sneakers ou les autres accessoires (imperméables) ?
Pour protéger ton visage et tes yeux des puissants rayons du soleil en milieu de journée, pense à mettre un bob, une casquette de baseball anti-transpirante et des lunettes de soleil aux verres teintés. Si tu comptes juste te prélasser sur une chaise longue, pas besoin de plus.
Tu veux piquer une tête dans l'après-midi ou faire un bain de minuit ? Découvre six idées de tenues pour toujours plonger avec style à une pool party.
6 idées de tenues Nike à porter à une pool party
1.6 idées de tenues Nike à porter à une pool party
Tu comptes passer plus de temps au bord de l'eau que dedans ? Alors que dis-tu de ce combo sportif et original ? Un maillot de bain compressif de type brassière de sport, avec un maintien léger à normal dans l'eau comme sur la terre. C'est le choix idéal pour tout donner pendant un match de pickleball ou envoyer des smashs au badminton. Avec un maintien suffisant, tu pourras avoir l'esprit de compétition !
Si tu as peur de perdre ton bas de maillot bain, mets un short ample non doublé par-dessus pour t'amuser en toute tranquillité. Et si tu penses piquer une tête dans la piscine, choisis un short en Dri-FIT, la matière signature de Nike. Ce short à séchage rapide te permettra de reprendre la partie sans te soucier d'avoir un bas de maillot trempé.
Pour un événement sportif, mets des Nike Blazer alliant style et maintien.
2.Pour une chaude journée à la piscine
Quand il fait super chaud l'après-midi, adopte le look Malibu-chic. Un maillot de bain rouge une ou deux pièces, un sac banane et des lunettes de soleil polarisées te donneront un style rétro-cool parfait. En plus, le sac banane offre un endroit pratique où ranger ton téléphone et tes clés pendant que tu papotes sur la terrasse, et les lunettes de soleil protègent tes yeux du soleil. Complète le look avec des tongs équipées d'un amorti.
3.La tenue pour un bain de minuit
Si la fête ne commence pas avant le coucher du soleil, cette idée de tenue glamour est pour toi. Imagine-toi dans un maillot de bain une pièce Nike sexy, avec des découpes asymétriques au niveau de la poitrine et sur le côté de la taille.
Fais l'impasse sur le t-shirt au bord de la piscine. Mets en avant les détails du maillot en le portant avec un pantalon cargo léger ou de travail. Et pour la touche finale, mise sur des sneakers lifestyle originales, comme des Dunk blanches ou bicolores.
Si tu ne comptes pas faire trempette, ajoute un peu de bling-bling à ta tenue. Un collier doré, des créoles ou de grosses bagues sublimeront le look.
4.Les matins frais, couvre-toi en beauté
Si la pool party commence assez tôt dans la journée, couvre-toi bien pour éviter de frissonner dans la fraîcheur du matin ou la brise marine. La solution ? Un survêtement en molleton. Avec une coupe ample ou façon jogging, le survêtement en molleton affiche un style parfait pour la plage. Et pour cause : les serviettes de plage sont souvent fabriquées dans cette matière !
Complète ce look chic-décontracté avec un haut à manches longues oversize. Si le mercure doit grimper dans la journée, choisis un haut à épaules dénudées ou à encolure large. Comme ça, tes potes pourront admirer ton maillot de bain en dessous. Sinon, un haut tie & dye à col ras-du-cou fera parfaitement l'affaire.
Et comme tu auras peut-être froid avec des claquettes, opte plutôt pour un look claquettes-chaussettes ou reste bien au chaud dans une paire de mules.
5.Donne du peps à ton short de bain
Pour marquer les esprits à une pool party, impossible de se tromper en faisant du maillot de bain la pièce centrale de la tenue.
Un bas de maillot color-block ou à motif te vaudra forcément des compliments. Attire les regards dessus en l'associant à un t-shirt neutre. Un haut hydroguard blanc, par exemple, viendra contrebalancer le côté fantaisie de ton bas tout en te protégeant du soleil. Plonge à tout moment dans la piscine avec des tongs qui se retirent rapidement.
Enfin, prend un sac suffisamment grand pour emporter un Frisbee, le jeu idéal pour s'amuser les pieds dans l'eau.
6.La tenue de bain à protection intégrale
Si tu prends facilement des coups de soleil, que tu cherches à protéger un tatouage ou que tu ne veux pas (ou ne peux pas !) dévoiler beaucoup de peau, ce look te couvrira de la tête aux pieds.
Pare-toi d'une tunique de bain et d'un legging adapté à la baignade pour une tenue stylée tout en discrétion. Sa matière résistante au chlore et ses propriétés UPF 40+ te garderont à l'abri du soleil, mais elle est trop adorable pour te protéger des compliments ! Des sandales à semelles épaisses et des lunettes de soleil originales complètent le look à merveille.
Rédaction : Gabrielle Kassel