Quelle tenue choisir pour une séance de yoga : 5 idées de tenues Nike

Prenons par exemple une séance lors de laquelle tu dois enchaîner une série de postures assez difficiles pour travailler ta puissance. Pour cela, il va te falloir des vêtements de sport intégrant une technologie anti-transpirante. Les leggings de yoga Nike performants apportent souplesse et maintien. Associe-les à une brassière de sport au maintien supérieur et à l'action anti-transpirante. Comme ça, tu peux passer d'une posture à l'autre, sans distraction.

Pour pratiquer le yoga de manière décontractée, mise sur le confort. Un survêtement et un sweat confortable te permettront de bouger librement, toujours dans un esprit de relaxation. Pour te détendre et t'étirer, rien ne vaut des hauts et bas à coupe ample. De quoi te sentir sur un petit nuage !

Dans un studio chauffé (surtout si tu veux rester au frais), tu peux opter pour une brassière de sport et un cycliste à la technologie anti-transpirante. Minimalistes et efficaces, ces modèles t'aident à te concentrer sur l'essentiel : ta séance.

Tu pratiques le yoga en extérieur ? Équipe-toi d'un haut à manches longues pour te protéger du soleil et d'une paire de lunettes de soleil cool. N'oublie pas ton sweat léger en tissu Fleece, il te tiendra parfaitement chaud pour les enchaînements plus frais en soirée.

Ne t'inquiète pas, on a compilé pour toi cinq tenues de yoga adaptées à différentes situations. Tes séances n'attendent que toi !