4 jolies tenues d'entraînement pour femme

Pour courir sur la route, la piste ou le sentier, il faut des vêtements confortables (et chaud ou frais, selon le temps). Avant de choisir une tenue de running, faites attention à la météo et au terrain. Il est également prudent de se préparer à des changements météorologiques inattendus.

En général, les adeptes de running sont plus à l'aise avec des vêtements légers et ajustés qui donnent l'impression d'avoir une seconde peau, réduisant ainsi la résistance au vent et facilitant la foulée.

S'il fait froid, équipez-vous de couches supplémentaires. Portez une couche de base et un legging de training, et ajoutez des couches si nécessaire. S'il fait chaud, portez des vêtements légers, respirants et aérés, comme un short Dri-FIT et une brassière de sport. Ils permettront à l'air de passer et à la sueur de s'évaporer rapidement.

Selon l'endroit où vous courez, vous devrez peut-être adapter vos chaussures. Par exemple, si vous prévoyez de faire une séance de trail, des chaussures comme les Nike GORE-TEX offrent une stabilité et une adhérence accrues sur les surfaces irrégulières, tandis que les chaussures de running Nike React ou Flyknit sont idéales pour la route ou les pistes.