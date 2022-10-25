Les meilleurs cadeaux Nike pour les danseurs et danseuses

Les 9 meilleures idées cadeaux pour les danseurs et danseuses
Guide d'achat
Ces cadeaux raviront à coup sûr vos proches, quel que soit leur style de danse.
Une personne de votre entourage pratique la danse classique, le jazz, les claquettes ou bien d'autres styles ? Offrez-lui le cadeau parfait pour danser : trouvez son bonheur dans la collection de vêtements de danse, mais aussi des équipements utiles.
Lisez la suite pour découvrir les meilleurs cadeaux pour les fans de danse.
1. Ensembles assortis
Offrez un ensemble Nike assorti et haut en couleur à votre fan de danse. Ce n'est pas le choix qui manque : ensembles brassière et legging, ou débardeur et short taille haute aux motifs assortis. Vous pourrez opter pour des modèles intégrant le tissu Infinalon, dont la finition procure une agréable sensation de douceur sur la peau.
2. Leggings avec maintien
Pour que votre proche puisse sauter, se balancer, tourner et marcher en tout confort, optez pour un legging anti-transpiration. La compression légère laisse la place à une concentration maximale, tandis que la technologie Dri-FIT évacue la transpiration et accélère l'évaporation.
3. Pantalons de survêtement polyvalents
Un pantalon de jogging duveteux comme le Nike Sportswear Fleece est parfait pour se couvrir après le spectacle ou les cours. Disponibles en taille haute et mi-haute, les modèles se déclinent en plusieurs coloris : idéal pour assortir sa tenue à celle du groupe de danse.
4. Sweats à capuche à coupe oversize
Un autre incontournable pour les fans de danse ? Un sweat à capuche confortable au style décontracté. Similaire au jogging en tissu Fleece, le sweat à capuche Nike Sportswear intègre une doublure intérieure en tissu Fleece ultra-doux. En plus d'être isolant, il offre un toucher agréable et duveteux. Trouvez des modèles dans de nombreux coloris.
5. Chouchous assortis au groupe
En danse, les élastiques et chouchous pour cheveux ont plusieurs fonctions : dégager le visage, représenter les couleurs du groupe ou ajouter du style à un costume. Découvrez un large choix de coloris et de motifs pour les chouchous soyeux et surdimensionnés, les élastiques solides ou encore les nœuds.
6. Sacs pour l'équipement
Des chaussures, des tenues, des essentiels comme un portefeuille, des clés et un téléphone : le sac des danseurs et danseuses doit pouvoir accueillir un tas d'objets. La solution ? La collection de sacs à dos Nike. Découvrez des modèles pouvant offrir jusqu'à 32 litres de stockage, mais aussi des mini sacs à dos pour les sorties avec le groupe une fois le cours terminé.
7. Brassières de sport pour un style personnel
La brassière de sport Nike Indy est idéale pour danser. Motifs colorés et originaux, coupes innovantes et niveaux de maintien différents : vous décidez ! Vous pouvez opter pour une encolure haute, un dos nageur, une fermeture avant ou arrière. Le plus ? Faites aussi votre choix entre un rembourrage intégré ou amovible.
8. Sandales et claquettes après la danse
Une paire de sandales ou de claquettes offre l'aération et l'espace dont vos pieds ont besoin pour bouger et respirer une fois sortis des chaussures de danse. On a tout ce qu'il vous faut : chaussons à la doublure intérieure en Fleece, claquettes intégrant la technologie unité Max Air (oui, celle des chaussures de running hautes performances) et tongs classiques.
9. S'entraîner à la maison : équipement de renforcement
Que ce soit pour le style classique, jazz, hip-hop ou bien même les claquettes, la danse demande beaucoup de force et de souplesse. L'équipement pour l'entraînement de renforcement à la maison est donc une excellente idée cadeau. Découvrez les bandes de résistance pouvant servir à s'étirer, les ballons de récupération et les rouleaux en mousse pour détendre les muscles, et les tapis de yoga pour les étirements.
Rédaction : Julia Sullivan