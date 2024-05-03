Huit idées de cadeaux pour la fête des Mères

9 idées cadeaux Nike pour la fête des Mères
Guide d'achat
Trouve un cadeau pour ta maman qui l'encourage au quotidien à faire de l'exercice, à se détendre ou tout simplement à porter des pièces stylées.
Si tu ne sais pas quoi offrir à ta maman (ou à ta figure maternelle) pour la fête des Mères, consulte ce guide. Il t'aidera à lui trouver le cadeau parfait. C'est toi qui la connais le mieux. Alors, surprends-la avec quelque chose qu'elle ne s'achèterait pas d'elle-même. Ajoute une touche personnelle comme un petit mot écrit à la main ou prépare-lui un moment privilégié pour bien terminer la journée.
1. Pour les mamans à la recherche d'un legging à porter au quotidien : les leggings Nike
Qu'elle soit fan de yoga ou qu'elle apprécie simplement le confort des leggings, il n'y en a jamais assez dans sa garde-robe. La collection Nike Zenvy intègre le tissu InfinaSoft ultra-doux conçu pour le yoga et bien plus encore. Le modèle Universa offre un maintien normal et une sensation de douceur incomparable. Si elle préfère un modèle quasiment imperceptible et un super confort toute la journée à un prix avantageux, jete un œil au legging Nike One.
2. Pour les mamans qui adorent la tendance Y2K : des chaussures de running rétro
Pour les mamans qui veulent un look vintage revisité, découvre les chaussures de running rétro de Nike. Nike Vomero 5, Nike V2K, Nike P-6000… Ces chaussures reprennent l'esthétique rétro-futuriste dans un look confortable fait pour durer.
3. Pour les mamans qui veulent se détendre : des vêtements Nike Phoenix Fleece
Pour aider ta maman à se détendre après une longue journée de travail, un entraînement intense ou juste parce qu'elle en a envie, offre-lui des vêtements Nike Sportswear Club Fleece tout doux. Ces vêtements décontractés sont confortables et tendance avec leurs détails exagérés. Ils sont aussi disponibles en tailles élargies.
4. Pour les mamans qui adorent courir : les vestes de running Nike
Le mauvais temps ne doit pas empêcher ta maman d'aller courir. Offre-lui une veste de running Nike qui l'aidera à rester au chaud, au sec et qui la protégera des intempéries. Comme ça, elle pourra courir quand elle veut. Si elle aime sortir courir le matin ou le soir, choisis un modèle équipé d'éléments réfléchissants qui lui permettront de rester visible.
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5. Pour les mamans qui sont debout toute la journée : des claquettes Nike
Si ta maman passe beaucoup de temps debout, pense à lui offrir une paire de claquettes en mousse souple Nike. Avec leur amorti et leur légèreté, elles sont parfaites pour être portées à la maison, mais elles sont également suffisamment résistantes pour être portées à l'extérieur, pour un look sportif et décontracté. Et surprends-la en lui offrant une pédicure. Ça lui donnera l'occasion de porter ses claquettes. Si une chaussure de marche lui correspond mieux, on a plein de modèles pour elle.
6. Pour les mamans qui aiment la salle de sport : de quoi faire de l'exercice à la maison
Si la salle est l'un des endroits préférés de ta maman, aide-la à recréer cet univers à la maison. Offre-lui un équipement pour tous les entraînements, comme un médecine ball ou une bande de résistance. Si elle a déjà tous ses équipements préférés à la maison, opte pour des outils de récupération (comme un rouleau en mousse) : ils l'aideront à soulager ses courbatures après un entraînement particulièrement dur et à se préparer pour la prochaine séance.
7. Pour les mamans qui sont toujours sur la route : un tote bag Nike
Si ta maman emmène toutes ses affaires partout avec elle, il est grand temps de lui offrir un nouveau tote bag. Nike décline ce sac dans différentes tailles et couleurs pour répondre à ses besoins. Par exemple, le sac Nike One Luxe est extensible et peut contenir un ordinateur portable, un tapis de yoga, des accessoires et de petits sacs repliables pour un rangement organisé.
8. Pour les mamans soucieuses de l'environnement : des vêtements fabriqués à partir de matières durables
Pour les mamans qui pensent avant tout à la planète, tu peux choisir un cadeau recyclé ou fabriqué à partir de matières durables. Nike propose différents vêtements fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Tu trouveras donc un cadeau fidèle aux valeurs de ta maman.
9. Pour les petits budgets : des accessoires à 50 $ max.
Tu veux faire plaisir à ta maman même avec un budget serré ? Pars sur un tapis de yoga ou une bouteille d'eau si elle est active. Ou elle a peut-être besoin d'un nouveau sac ou sac à dos. Et si tu ne trouves toujours rien, impossible de te tromper avec de nouvelles chaussettes.
Rédaction : Greg Presto