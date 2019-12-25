Équipe De Basketball Féminine De Carta Blanca

Depuis presque sept décennies, un groupe de femmes extraordinaires enfilent leur maillot jaune canari et imposent leur présence sur les terrains de basketball. Elles sont fières de leur ville natale, Orizaba, qui fait partie des pueblos mágicos (ou villes magiques) du Mexique. Outre ses paysages montagneux luxuriants, son brouillard cinématographique et son architecture éclatante aux tons rose vif et vert citron, Orizaba est le fief de l'équipe de Carta Blanca, une source de magie à elle seule.



Depuis la création du club en 1952, les joueuses du Carta Blanca cassent les stéréotypes à propos des femmes et du sport. Adela Ochoa Garcia, une athlète née aux cheveux blancs coupés courts, joue depuis toujours, c'est-à-dire plus de 67 ans. Elle se souvient de l'époque où les femmes n'étaient pas censées porter des shorts ou rouler à vélo, ni connaître la montée d'adrénaline que procure l'envoi d'un ballon de basketball tout droit dans le panier. Heureusement, la satisfaction que procure le basketball a toujours valu de surmonter tous ces obstacles.