Greater Goods : la collection Nike Re-Creation Nike GB

« Notre processus créatif est assez large, mais on prend chaque vêtement comme il est », explique Jaimus alors qu'on s'installe pour parler de la dernière collection Nike Re-Creation de Greater Goods, inspirée de sa ville natale. « La collection qu'on crée au studio est composée de plus de 20 pièces, chacune étant unique, mais on a aussi une collection confectionnée en usine, qu'on crée nous-mêmes avant de l'envoyer en production. » Ces deux collections proposent des vêtements lifestyle et sportswear. La collection lifestyle est directement revisitée par Jaimus et son équipe. Les tissus plus complexes de la collection sportswear sont directement confiés à Nike. « Créer à grande échelle est tout nouveau pour nous. On a dû repenser complètement notre processus créatif. Mais avec l'aide de Nike, tout s'est très bien passé ».



La ville de Londres a aussi joué un rôle important dans la création de cette collection. « Le style de Londres est très varié, on trouve de tout, précise Jaimus. Et il y en a pour tous les goûts. » Cette idée est présente dans la collection Re-Creation, avec des pièces uniques créées à partir de différents styles. En réalité, les plus grandes idées de Jaimus viennent de la communauté créative locale. « Elle est en constante évolution, il y a toujours de nouveaux projets. M'impliquer dans cette communauté et puiser mon inspiration auprès des personnes que je connais m'a beaucoup apporté. »