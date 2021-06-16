Une très grave blessure a permis au golfeur pro Carlos Brown de découvrir la force

Carlos Brown est convaincu que la vie, tout comme un parcours de golf, est un environnement incontrôlable. « Il faut contrôler ce qui est contrôlable » est une maxime qu'il répète souvent. Il n'aurait jamais pensé devenir un jour une source d'inspiration pour qui que ce soit, mais lorsqu'il a été victime de l'incontrôlable, il a su s'adapter rapidement à sa nouvelle réalité. Il attribue sa capacité à le faire à sa foi, qui lui a permis de trouver ses marques et de prendre rapidement du recul par rapport à sa nouvelle situation. Il ne manque pas non plus d'évoquer son entourage : les gens qui étaient à ses côtés lorsqu'il s'est réveillé après l'opération. Aujourd'hui, il souhaite à son tour épauler d'autres personnes dans la même situation. « Si un enfant amputé me voit, peut-être se dira-t-il 'Hé, vous savez quoi, moi aussi, je peux être un golfeur professionnel. Je peux joueur au golf.' »



Dans la vidéo ci-dessus, Carlos Brown partage son histoire et explique comment il a surmonté les obstacles mentaux et physiques pour poser un nouveau regard sur la vie et le sport qu'il aime.