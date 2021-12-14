Gloves Not Gunz : bien plus qu'un club de boxe

Gloves Not Gunz : plus qu'un simple club
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Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main, quelle que soit son histoire personnelle. Découvrez le club de boxe qui rassemble la jeunesse londonienne à travers le sport.
Niché à Croydon, dans la banlieue sud de Londres, un club de boxe étonnamment petit a un effet énorme sur les jeunes qui essayent de reprendre leur vie en main. C'est un lieu exigu, rempli de sueur et sans complexe, mais sa raison d'être est indéniable : il change la vie de ses boxeurs. Créé par Adam Ballard et Ben Eckett début 2017, le club Gloves Not Gunz est né de leur détermination à voir un changement dans leur quartier après une série de délits commis par de jeunes délinquants.
Gloves Not Gunz est fait pour tous. Il accueille des enfants de différentes écoles et de différents quartiers, qui viennent avec divers problèmes. Ces jeunes reconnaissent leurs différences, mais les laissent sur le pas de la porte. C'est un lieu où ils peuvent s'amuser, faire quelque chose de nouveau et se défouler. La moindre petite victoire est reconnue et célébrée.
La musculation, les circuits et les exercices de respiration permettent aux enfants de South London de mieux gérer les difficultés de leur vie quotidienne. Cela les aide à canaliser leur énergie et leur apporte un sentiment d'apaisement.
« La boxe a eu un impact énorme sur ma vie. Je dirais qu'elle a totalement changé ma manière de voir les choses. Je suis plus positif, plus sûr de moi et je crois bien plus en moi depuis que j'ai commencé la boxe. »
Dans cette édition de Crew Love, nous nous sommes rapprochés de Precieux Noka et des autres membres qui donnent un sens à cette organisation incroyable, et nous avons découvert comment le défi de l'apprentissage de la boxe transforme des vies.
Rédaction : Liz Baldwin
Photographies : Lauren Maccabee
Animation : Alice Issac
Réalisation : Ramone Anderson, Jake Gabby