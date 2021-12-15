Comment améliorer vos squats à l'aide de genouillères

Profitez d'un maintien supplémentaire pour les squats avec les bonnes genouillères
Guide d'achat
Lors d'une séance de sport intense, vos genoux peuvent avoir besoin d'un peu d'attention supplémentaire. Même si elles ne remplacent pas un entraînement régulier, les genouillères peuvent aider. Découvrez comment dans ce guide.
De toutes les articulations de votre corps, ce sont souvent les genoux qui subissent le plus de pression. Si vous souffrez d'une douleur au genou suffisamment gênante, vous risquez même de renoncer à faire du sport. Mais les activités où vous portez le poids de votre corps comme le running peuvent améliorer la qualité et la solidité des cartilages dans vos articulations, tandis que l'entraînement de résistance, comme les squats et les fentes, peut renforcer les muscles situés autour de l'articulation du genou pour contribuer à prévenir les douleurs et les blessures.
Si vous démarrez à peine une routine d'entraînement, les squats peuvent accentuer les douleurs et les raideurs au niveau des genoux. Le fait d'augmenter doucement le nombre de répétitions peut être utile, mais il se peut que vous ayez besoin d'un maintien supplémentaire et de quelque chose qui soulage les douleurs lorsque vous faites travailler vos genoux. Une paire de genouillères peut vous aider à effectuer des squats avec une bonne posture, à soulager les douleurs et à empêcher vos genoux de gonfler. Voici ce que vous devez savoir au sujet des genouillères, que vous fassiez de la musculation, du powerlifting ou que vous vouliez simplement que vos genoux soient maintenus lorsque vous courez ou pendant vos entraînements.
Avantages des genouillères pour les squats
Les genouillères sont bénéfiques pour les squats, les soulevés de terre et d'autres mouvements de musculation et de powerlifting sollicitant les genoux. Vous n'avez pas besoin d'en porter à chaque séance de musculation, mais les personnes pratiquant le powerlifting et toutes celles ayant une faiblesse au niveau des genoux doivent songer à en porter lorsqu'elles soulèvent des charges lourdes ou qu'elles effectuent des mouvements pliométriques qui appliquent une pression sur les genoux. Les genouillères ne doivent pas être utilisées pour traiter une blessure ancienne ou actuelle au genou, mais elles peuvent avoir plusieurs effets bénéfiques lorsque vous pratiquez la musculation ou le powerlifting :
1.Maintien et alignement
Les genouillères permettent de maintenir l'articulation du genou, limitant les mouvements de la rotule sans restreindre l'amplitude de mouvement. Cela permet de protéger vos genoux de futures blessures. Les genouillères peuvent également améliorer la proprioception, ou votre capacité à ressentir la position de vos genoux, ce qui vous aide à réaliser des squats avec une meilleure posture et un bon alignement lorsque vous pratiquez la musculation ou le powerlifting.
2.Réduction des douleurs et des gonflements
Les genouillères de compression augmentent la circulation du sang et la chaleur dans le genou, ce qui atténue les douleurs et les gonflements. Si vous avez des problèmes de genoux, les genouillères de compression peuvent vous soulager lors de vos exercices de renforcement, mais gardez à l'esprit que seul un entraînement régulier vous permettra de renforcer cette zone et d'améliorer votre technique de powerlifting.
3.Récupération plus rapide
Une analyse de publications réalisée en 2020 a révélé que la compression pouvait aider les athlètes à récupérer plus vite après l'entraînement. Le fait de porter des vêtements de compression contribue à éliminer les toxines des tissus musculaires. La compression réduit l'inflammation et l'accumulation d'acide lactique, tout en minimisant les vibrations musculaires pour prévenir les courbatures après un entraînement intense. Une récupération plus rapide vous permettra d'intégrer plus fréquemment des séances de renforcement dans votre routine d'entraînement, ce qui vous aidera à améliorer plus rapidement votre forme physique.
Comment choisir les genouillères qui vous conviennent le mieux
- Choisissez la bonne épaisseur : il existe des genouillères de différentes épaisseurs, conçues pour différents types d'entraînements. Vous avez le choix entre des genouillères de 3 mm d'épaisseur, généralement conçues pour les entraînements de renforcement et d'endurance effectués à la salle de sport ; des genouillères de 5 mm d'épaisseur, idéales pour la variété de mouvements qu'implique le cross-training, et donc très utilisées pour le CrossFit ; et des genouillères de 7 mm d'épaisseur, qui offrent une stabilité supplémentaire, très appréciée des sportifs et sportives pratiquant le powerlifting.
- Recherchez les caractéristiques clés : de nombreuses genouillères sont fabriquées en néoprène, une matière qui crée de la chaleur, mais qui n'est pas aussi respirante que le polyester ou le nylon, par exemple. Si vous avez tendance à transpirer, optez pour des genouillères fabriquées en tissu Nike Dri-FIT aux propriétés anti-transpiration optimales. Vous pouvez également rechercher un modèle doté d'un système antidérapant ou extensible dans quatre directions. Certaines genouillères présentent également un rembourrage en mousse autour du genou.
- Trouvez le bon ajustement : vos genouillères doivent être bien ajustées sans pour autant couper la circulation du sang ou pincer la peau autour du genou. Pour déterminer la taille correcte, tendez bien la jambe et utilisez un mètre ruban souple ou une ficelle et une règle pour mesurer la circonférence de votre genou au niveau du milieu de la rotule. Comparez votre mesure au guide des tailles de genouillères Nike.
Questions fréquemment posées
Quelle est la différence entre une genouillère et une attelle de genou ?
Les genouillères sont couramment utilisées par les athlètes qui veulent prévenir les blessures au niveau du genou, tandis que les attelles de genou sont généralement conçues pour maintenir le genou ou limiter les mouvements dans le cas d'une blessure existante, le temps qu'elle guérisse. Les attelles de genou fonctionnelles sont typiquement prescrites pour maintenir un ligament endommagé, tandis que les attelles de rééducation sont portées immédiatement après une blessure ou une opération. Les attelles de décharge, elles, sont conçues pour soulager l'arthrose du genou. Certaines attelles de genou sont utilisées pour les sports de contact, mais la majorité des athlètes et des sportifs et sportives pratiquant la musculation peuvent porter des genouillères pour prévenir les blessures.
Quelles sont les différences entre les genouillères et les bandes pour les genoux ?
Les athlètes pratiquant la musculation en compétition utilisent parfois des bandes pour les genoux, conçues pour leur donner de l'énergie dans la phase ascendante d'un squat. Elles aident les personnes pratiquant le powerlifting à soulever des charges lourdes tout en réduisant les tensions appliquées au tendon du quadriceps pour prévenir les blessures à ce niveau. Si vous pratiquez la musculation uniquement pour entretenir votre forme physique et non pour préparer des compétitions internationales de powerlifting, une genouillère vous apportera le maintien dont vous avez besoin.
Comment fonctionne une genouillère de compression ?
Une genouillère de compression améliore la circulation du sang et chauffe la zone du genou, ce qui atténue l'inflammation et les douleurs. Elle maintient également le genou dans un bon alignement pour éviter les blessures lorsque vous faites des squats et des soulevés de terre dans le cadre de votre routine de powerlifting ou de musculation.
Comment entretenir ses genouillères ?
Que vous les utilisiez pour faire du CrossFit, du powerlifting ou de la musculation, retournez vos genouillères et laissez-les sécher après les avoir portées. Vous pouvez les laver en machine, à froid et en cycle délicat. Utilisez une lessive classique, en petite quantité. Laissez vos genouillères sécher à l'air libre. Si elles dégagent une mauvaise odeur, vous pouvez les faire tremper dans du vinaigre blanc distillé avant de les laver en machine.