Gardez vos enfants actifs à l’intérieur.

02. Faites des concours d'exercices sur place.

Karen Santesson nous explique que les enfants n'aiment généralement pas rester au même endroit. Mais il s'agit d'une occasion idéale pour leur apprendre qu'il est possible de dépenser son énergie dans un espace restreint. Placez des tapis de yoga au sol ou délimitez des carrés de la taille du corps avec du scotch pour créer un cadre d'entraînement clair (un pour vous et un pour chacun de vos enfants). Montrez-leur quelques exercices simples (mountain climbers, sauts en ciseaux ou n'importe quel autre exercice proposé dans la collection Pour toute la famille dans NTC) et faites un concours pour voir qui réussira à faire 10 répétitions de chaque exercice en premier. Expliquez-leur qu'ils gagneront des points non seulement s'ils finissent en premier, mais également s'ils restent à l'intérieur de leur cadre.



03. Faites participer vos enfants aux « corvées actives ».

Donner à manger au chien, passer l'aspirateur, arroser les plantes... Toutes ces petites tâches impliquent de bouger et c'est pourquoi vos enfants devraient y participer. Une ou deux fois par jour, faites participer vos enfants à toute activité sûre et réalisable qui implique de bouger tout en restant à l'intérieur, explique Karen Santesson. N'hésitez pas à rendre ces tâches amusantes. Par exemple, mettez vos enfants au défi de faire la course jusqu'à la cuisine ou laissez-les porter la gamelle remplie d'eau de votre chiot assoiffé, afin que ce soit également un moment de plaisir pour eux.



« La répétition est la clé de l'apprentissage pour les enfants : transformer ces petites activités quotidiennes en habitudes leur sera bénéfique à encore plus long terme », déclare-t-elle. Et devinez quoi ? Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'espace pour ça !