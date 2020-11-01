Un terrain à Gajnice, en Croatie

Par un soir de ciel couvert, une petite foule s'amasse le long de la ligne de fond d'un terrain de basketball dans le quartier de Gajnice, une banlieue de classe moyenne de Zagreb, en Croatie. Les nuances jaunes de la lumière douce de cette fin de journée illuminent les silhouettes, formant des ombres menaçantes sur l'imposante façade des immeubles qui bordent le terrain. Des taxis blancs vont et viennent tandis que, derrière le grillage, les trains de banlieue défilent, emplissant l'atmosphère du rythme des roues qui frappent les rails.



C'est le célèbre « Terrain des taxis » de Gajnice. La fierté du quartier, son épicentre urbain. Là où les gens s'arrêtent pour parler, traîner, mais surtout pour jouer au basket. La nuit venue, une pluie légère commence à tomber, assombrissant l'asphalte moucheté, mais personne n'est pressé. On échange de vieilles blagues. On se cherche. On se donne les dernières nouvelles. Beaucoup de joueurs sont venus à pied depuis les appartements voisins, tandis que d'autres se sont arrêtés sur le chemin de la maison. Encore vêtus de leur tenue de travail, ils se changent dans la voiture.



« Allez, c'est parti », s'exclame l'un d'entre eux en croate, d'une voix profonde.