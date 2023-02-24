Les exercices recommandés par les spécialistes pour les hernies discales

Eh bien, selon les spécialistes, ça dépend.

« On peut distinguer deux grandes catégories de hernie discale, explique Nicholas Anastasio, médecin au Mercy Medical Center. Une hernie discale aiguë se déclare quand le disque est soumis à des forces suffisamment violentes pour causer une déchirure brutale ou une protubérance au niveau du disque ».

Un exemple courant pouvant être à l'origine d'une hernie discale, c'est un accident de voiture, ajoute Allison Brown, kinésithérapeute et maître de conférences en kinésithérapie à la Rutgers School of Health Professions. Autre cause courante : le fait de soulever des charges trop lourdes.

La deuxième catégorie est la hernie discale chronique, explique Nicholas Anastasio. Elle est généralement liée à l'âge. « Dans le cas d'une hernie discale chronique, c'est généralement le disque entier qui ressort et forme une protubérance. Une hernie discale aiguë, elle, correspond plus à une protubérance ciblée ou parfois à une proéminence formée par le contenu gélatineux du disque. »

Le mode de vie est également un facteur important, indique Moises Googe, ostéopathe et chef du service de chirurgie du rachis et de gestion de la douleur à l'hôpital Corewell Health West. « Quand on fait beaucoup de travaux manuels ou que l'on pratique des sports à fort impact, on est plus susceptible d'avoir une hernie discale », précise-t-il.