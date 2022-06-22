Les meilleurs exercices au poids du corps pour le dos selon les coachs

Vous souhaitez renforcer vos muscles du dos ? Il existe de nombreux exercices au poids du corps pour le dos que vous pouvez réaliser sans avoir besoin d'aller à la salle ni d'acheter d'équipement.

Comme leur nom l'indique, les « exercices au poids du corps pour le dos » sont des entraînements de renforcement qui vont utiliser votre poids pour lutter contre la gravité, explique Danny Saltos, coach personnel certifié par la NASM.

Selon Vanessa Liu, coach personnelle certifiée par la NASM et nutritionniste certifiée par Precision Nutrition, un dos musclé offre de nombreux avantages, notamment l'amélioration de la force physique globale, de la posture et de l'équilibre. « Un dos musclé permet de stabiliser la colonne et de réduire les risques de blessures. »

En d'autres termes, muscler son dos est essentiel pour lutter contre l'habituel syndrome postural croisé supérieur. Selon Danny Saltos, il est la conséquence de nos habitudes de vie moderne : par exemple, passer trop de temps assis devant l'ordinateur et pencher la tête pour regarder nos téléphones.

« Cette mauvaise position habituelle provoque le syndrome postural croisé supérieur, c'est-à-dire que les muscles du haut du dos, du cou et des épaules sont étirés et affaiblis, tandis que les muscles de la poitrine et des épaules se raccourcissent et se raidissent », ajoute-t-il. « L'avant et l'arrière du corps se retrouvent ainsi en lutte constante. »

Ci-dessous, les coachs partagent leurs exercices au poids du corps préférés pour le dos afin de lutter contre ce déséquilibre courant.