11 exercices de football pour améliorer votre jeu

Que vous soyez athlète de niveau débutant ou professionnel, vous devez vous entraîner pour vous améliorer. Et cela vaut aussi pour le foot. Le foot est l'un des rares sports où les joueuses et les joueurs ne sont pas autorisés à se servir de leurs mains (à l'exception du gardien de but), et les pieds sont le moteur et la base du jeu.

« Pour aider les footballeuses et footballeurs à améliorer leur jeu, les exercices de foot qui se concentrent sur la vitesse, l'agilité et le jeu de jambes sont essentiels », explique Ben Fleming, coach certifié de niveau 1 de la CSCCA et de l'USAW, qui a travaillé avec des équipes de foot dans des universités comme l'University of Central Florida.

Et pour les amateurs comme pour les vétérans chevronnés, le progrès commence par les fondamentaux. « Des fondamentaux solides et la bonne compréhension des principes de base sont plus efficaces que n'importe quel truc fantaisiste, quel qu'il soit », continue le coach Fleming.

Lisez la suite pour découvrir des exercices de foot qui peuvent améliorer votre technique sur le terrain.