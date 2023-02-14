Quatre exercices de mobilité pour les chevilles à essayer selon les spécialistes

Les mouvements, les sensations et les performances du corps tout entier reposent sur la mobilité des chevilles.

Quand tu cours, marches, fais du vélo ou des squats à la salle de sport, tes pieds (et tes chaussures !) sont, en quelque sorte, la seule chose qui te sépare du sol. Et la cheville est ce qui relie les pieds au reste du corps, explique Audra Wilson, spécialiste certifiée en renforcement musculaire et en conditionnement physique.

(Contenu apparenté : Qu'est-ce que la marche rapide, et faut-il l'intégrer à tes entraînements hebdomadaires ?)

Dans cet article, des spécialistes expliquent ce qu'est la mobilité de la cheville et pourquoi elle est importante. Tu y trouveras aussi les meilleurs exercices de mobilité pour la cheville, pour pouvoir t'entraîner en toute sécurité.