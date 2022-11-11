Exercices composés : en quoi consistent-ils et comment les faire

Les exercices composés sont des mouvements qui « font travailler une ou plusieurs zones musculaires importantes et sollicitent deux ou plusieurs articulations principales », déclare Enja Schenck, titulaire d'une Maîtrise en sciences et spécialiste certifiée en renforcement musculaire et en conditionnement physique.

Voici quelques exemples clés des meilleurs exercices composés :

Squat

Soulevé de terre

Fente

Step

Pompe

Traction

Good morning

Développé couché

Développé épaule

Rameur

Les exercices composés diffèrent des exercices monoarticulaires qui « font travailler des zones musculaires plus petites et sollicitent seulement une articulation principale, comme le haut du bras, le cou, l'avant-bras, le bas du dos ou le bas des jambes », indique Enja Schenck. Un exemple ? Une flexion du biceps qui cible votre biceps. Comme seule l'épaule est en mouvement, le biceps brachial est à l'origine de la force créée pendant le mouvement concentrique (quand vous fléchissez le biceps, le muscle rétrécit) et le mouvement excentrique (quand vous repassez en position de départ, le muscle s'allonge).

Comparez un exercice monoarticulaire, comme la flexion du biceps, et un exercice composé, comme l'élévation latérale. Dans l'élévation latérale, vous tenez un poids dans chaque main et vous faites travailler les épaules en premier. Puis, le coude et l'articulation de l'épaule bougent lorsque vous montez les poids au-dessus de la tête, puis les redescendez jusqu'à la position de départ. Le coude, l'articulation de l'épaule ainsi que les groupes musculaires périphériques sont sollicités pour réaliser le mouvement.

Comparez un exercice isolé ou monoarticulaire, comme la flexion du biceps, et un exercice composé, comme le soulevé de terre.

Le soulevé de terre est un autre exemple de mouvement composé. « Pendant un soulevé de terre, vous faites travailler presque tout votre corps. Cet exercice cible le grand dorsal, votre chaîne postérieure, comme les ischio-jambiers et les fessiers, la ceinture abdominale ou encore les adducteurs », explique Chris Travis, coach personnel certifié par la NASM. « En fait, toutes les parties de votre corps doivent être en action pour réaliser un soulevé de terre », indique-t-il.

Même si tous les exercices composés ne ciblent pas l'intégralité du corps, il s'agit d'un bon exemple pour montrer comment plusieurs muscles et articulations doivent être stimulés pour réaliser le mouvement.

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