Peut-on dormir en brassière ? Les spécialistes répondent.

Peut-on porter une brassière pour dormir ? Les spécialistes répondent
Santé et bien-être
Découvrez les conseils des professionnels de santé ainsi que les avantages potentiels et les points négatifs à prendre en compte.
Toutes les personnes avec des seins se sont au moins une fois posé la question : est-il sain de dormir avec une brassière ? Après tout, certaines personnes disent que porter une brassière pour dormir est très confortable, tandis que d'autres trouvent qu'il n'y a rien de plus inconfortable.
Dans cet article, les spécialistes de la santé tranchent le débat de savoir si porter une brassière pour dormir est positif ou négatif pour votre poitrine.
Est-ce mauvais de dormir en brassière ?
En bref : non, vous pouvez dormir en brassière. Cependant, ce n'est en aucun cas plus sain que de ne pas en porter.
« Le choix de porter ou non une brassière pour dormir dépend de vos préférences personnelles », explique Suzanna Wong, docteure en chiropratique et experte en santé générale.
Les bienfaits (potentiels) de dormir en brassière
Certaines personnes peuvent trouver des bienfaits à dormir en brassière. Mais avant que les spécialistes décortiquent les bienfaits potentiels, il est important de noter ceci : le type de brassière que vous portez pour dormir n'a pas d'importance, indique Suzanna Wong.
Par exemple, si vous préférez dormir en brassière avec armatures, faites-le. « On entend souvent que porter une brassière avec armatures pour dormir est mauvais pour le dos, mais c'est une idée reçue », précise Suzanna Wong.
De la même façon, si vous préférez dormir avec une brassière de sport, vous pouvez le faire. De nombreuses personnes veulent savoir si porter une brassière de sport est mauvais pour la santé, explique Constance M. Chen, chirurgienne plastique certifiée et spécialiste de la reconstruction mammaire. « Ce n'est pas mauvais », assure-t-elle. « Contrairement à ce que pensent certaines personnes, cela ne va pas freiner la croissance de la poitrine. »
1.Cela peut réduire les douleurs du cou et du dos
Les brassières sont conçues pour soutenir la poitrine et réduire la pression sur le dos pendant les activités du quotidien. Cependant, certaines personnes avec une poitrine plus généreuse peuvent aussi avoir besoin de soulager la pression sur leur dos lorsqu'elles dorment, ajoute Suzanna Wong.
Porter une brassière la nuit peut soutenir la poitrine et éviter qu'elle bouge de trop, ce qui peut réduire la pression sur votre dos, poursuit-elle. Si vous vous réveillez avec des douleurs dans le haut ou le bas du dos ou au niveau de la nuque, ou que les muscles du haut de votre corps sont raides, elle suggère de porter une brassière bien ajustée pour dormir.
2.Cela peut soulager les crampes et les douleurs hormonales
Si votre poitrine gonfle ou vos tétons deviennent sensibles quelques jours avant vos règles en raison de l'augmentation des œstrogènes et de la progestérone dans votre système, Suzanna Wong conseille d'essayer de porter une brassière la nuit pendant toute cette période.
Certaines personnes sont réveillées par une sensibilité au niveau de la poitrine, en particulier si elles dorment sur le ventre ou qu'elles bougent pendant leur sommeil, explique-t-elle. « Si votre poitrine devient sensible à un certain moment du mois, dormir avec une brassière peut vous aider à soulager les symptômes pour que vous vous sentiez plus à l'aise », poursuit-elle.
3.Cela peut protéger les piercings
Si vous avez un ou plusieurs piercings sur votre poitrine, Alexander Zuriarrain, chirurgien plastique certifié, suggère de dormir avec une brassière.
« Lorsqu'une personne bouge pendant son sommeil, son piercing peut s'accrocher à quelque chose et abîmer les tissus délicats du téton », précise-t-il.
Gardez à l'esprit que les personnes ne savent pas toujours si elles bougent pendant leur sommeil. « Lorsque nous entrons dans le sommeil paradoxal (ou sommeil profond), nous ne savons pas du tout ce que nous faisons », explique-t-il.
4.Cela peut éviter un relâchement de la poitrine
Soyons clairs : il n'y a pas de mauvaise poitrine. Ceci est vrai pour les poitrines de toutes formes, tailles, couleurs et de tous poids.
Cependant, certaines personnes préfèrent l'esthétique de seins fermes sur leur propre corps. Si vous entrez dans cette catégorie, vous pouvez envisager de porter une brassière pour dormir. « Porter une brassière pour dormir pourrait réduire le relâchement de la poitrine », explique Alexander Zuriarrain. Une brassière peut éviter que les seins pendent, tombent ou penchent d'un côté ou de l'autre pendant que vous dormez, indique-t-il.
Ceci étant dit, même si vous choisissez de porter une brassière pour dormir, votre poitrine finira quand même par se relâcher avec le temps. Les seins se relâchent naturellement avec le temps, en raison d'un ensemble de facteurs comme les hormones, le poids et l'âge, dit-il.
« La grossesse, la ménopause et la lactation induisent souvent des changements dans la forme et le poids de la poitrine », explique Alexander Zuriarrain. « La lactation cause un relâchement assez important de la poitrine, tout comme la grossesse en raison d'un gonflement des seins, qui conduit à un étirement de la peau. »
À la ménopause, le vieillissement cutané s'accélère, ce qui peut aussi causer un amincissement de la peau et conduire à un relâchement de la poitrine, indique Alexander Zuriarrain.
Les risques potentiels de dormir en brassière
Bien sûr, certaines personnes rendent un grand service à leur dos et leur poitrine en enfilant une brassière avant d'aller se coucher. Mais pour d'autres personnes, il est préférable de ne pas en porter. Voici quelques points négatifs à porter une brassière pour dormir.
1.Cela peut empêcher d'inspirer et d'expirer correctement
« Les brassières sont conçues pour serrer la poitrine », indique Blessen Abraham, docteur en chiropratique. Si cette compression permet à la brassière de soutenir efficacement votre poitrine lorsque vous êtes debout, cela peut poser problème si vous êtes en position allongée.
« Lorsque vous êtes en position allongée [et] que vous dormez sur le dos, la bande de la brassière peut se déplacer vers le centre de votre poitrine », poursuit-il. « Généralement, ce déplacement empêche votre cage thoracique de gonfler à fond, ce qu'elle a besoin de faire pour que vous puissiez respirer correctement. »
Le résultat ? Vous dormez moins profondément. Si vous vous réveillez en étant fatigué(e) et que vous pensez que votre brassière pourrait être en cause, envisagez de ne pas dormir avec.
2.Cela peut ne pas être confortable
Si tant de personnes portent des tee-shirts larges ou des pyjamas moelleux pour dormir, c'est qu'il y a bien une raison : ils sont confortables. Mais dormir avec une brassière peut ne pas l'être et ce n'est pas grave.
« Pour certaines personnes, l'inconvénient majeur de dormir en brassière est que c'est moins confortable que de dormir sans », indique Constance M. Chen.
C'est à vous de voir : si dormir en brassière vous paraît inconfortable, arrêtez d'en porter. C'est aussi simple que ça.
3.Cela peut vous faire transpirer davantage
Tout comme les tee-shirts ou les pantalons trop serrés, les brassières trop serrées peuvent également vous faire transpirer, indique Constance M. Chen. Et la transpiration emprisonnée par des vêtements peut augmenter le risque d'odeur, d'irritation et même de développement de mycoses.
Si vous vous réveillez avec des auréoles de transpiration entre les seins, envisagez de dormir sans brassière. Une autre option ? Remplacez la brassière que vous utilisez habituellement pour dormir par une brassière en coton, qui est généralement plus respirante, suggère Constance M. Chen.
En conclusion
Porter une brassière pour dormir n'est ni bon, ni mauvais. Pour savoir si vous devriez dormir avec une brassière, pensez à ce qui serait l'option la plus confortable pour votre poitrine, votre dos, vos tétons et votre peau.
Rédaction : Gabrielle Kassel