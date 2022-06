Ce qu'il faut savoir sur le sport lorsque vous essayez de tomber enceinte selon les gynécologues

Si vous avez envie de tomber enceinte, vous réfléchissez certainement à l'influence de votre mode de vie sur votre succès. Passer des soirées à boire ? Probablement pas très bénéfique. Écourter vos nuits pour terminer toutes vos tâches (ou, soyons honnêtes, finir votre liste Netflix) ? Peut-être pas la meilleure idée. Vous dépasser à la salle de sport ? C'est là que les choses se compliquent un peu.



Ce qui est clair, c'est qu'un programme d'exercice régulier peut contribuer à préparer votre corps aux immenses sollicitations physiologiques de la grossesse et de l'accouchement, comme l'explique la docteure Natalie Crawford, gynécologue-obstétricienne et endocrinologue agréée à Austin, et cofondatrice de Fora Fertility.



Ce qui est moins clair consiste à déterminer si l'activité physique peut contribuer à améliorer votre fertilité. Cependant, les scientifiques savent qu'une quantité modérée de travail cardio et d'entraînement de résistance peut renforcer la fonction hormonale et réduire le stress quand vous essayez de tomber enceinte, explique la Dre Crawford. Par ailleurs, la force mentale et la résilience que forge la pratique du sport pourraient vous aider à gérer les hauts et les bas émotionnels de la grossesse.



Toutefois, il existe un plafond pour ces avantages : l'exercice trop intense peut augmenter les taux de cortisol (l'hormone du stress qui déclenche la réponse combat-fuite). Résultat : votre corps a l'impression que ce n'est peut-être pas la période idéale pour faire un bébé, indique la Dre Crawford. Dans ce cas, vous risquez de ne plus ovuler.



Quelle est la bonne quantité d'activité quand on essaie de tomber enceinte et quel est le meilleur type d'exercice ? Voici la réponse.