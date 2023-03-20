Comment faire un plié d'après les spécialistes

De base, tout le monde peut danser. Mais si tu veux maîtriser un style de danse plus traditionnel comme la danse classique, il est essentiel d'apprendre les rudiments. Enseigné généralement assez tôt en danse classique, le plié fait partie des mouvements à connaître.

Les pliés sont monnaie courante dans les cours et les spectacles de danse classique, ainsi que dans les cours de danse cardio. Kendall Nielson, professeure de danse certifiée par l'AFAA et propriétaire d'un studio de danse à Garden City, dans l'Idaho, intègre souvent des squats pliés dans les entraînements qu'elle crée pour sa clientèle.

« J'aime conserver cet équilibre entre intensité et complexité », explique-t-elle.

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Les pliés exigent un certain niveau technique, et il est important de le réaliser correctement si tu comptes pratiquer des types de danse plus structurés, indique Mahri Relin, coach personnelle certifiée par la N.A.S.M.

Voici une petite présentation du plié, quelques erreurs courantes à éviter et des conseils pour maîtriser ce pas de danse.