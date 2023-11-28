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L'apprentissage du courage

Guide de coaching pour les filles
Dernière mise à jour : 5 décembre 2023
4 min. de lecture
Enseigner le courage aux filles grâce au sport

Les pros affirment que les filles ont de meilleures aptitudes sur les plans physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la chance de pratiquer un sport. Mais aujourd'hui, les filles abandonnent le sport deux fois plus que les garçons. Nike œuvre avec des partenaires communautaires et des pros pour inverser la tendance. Et pour ce faire, on a créé le Guide de coaching pour les filles : une aide destinée à encourager, responsabiliser et accompagner les jeunes athlètes.

Faire du sport exige de savoir saisir les opportunités. Acquérir une nouvelle compétence, surmonter un nouvel exercice à l'entraînement ou avoir confiance en soi devant l'ultime adversaire en défense sont des moments où l'on peut se sentir vulnérable. Et si les filles sont souvent encouragées et félicitées quand elles réussissent quelque chose, elles ne reçoivent pas le même retour positif quand elles essaient une nouvelle technique et qu'elles échouent.

Avec le sport, une fille peut donc hésiter à essayer quelque chose de nouveau si elle n'est pas sûre d'y arriver. Mais si elle ne tente jamais cette passe risquée, qu'elle évite de sauter sur le ballon ou qu'elle participe uniquement aux compétitions où elle est la meilleure, elle passera à côté de plein d'occasions.

Imagine une fille qui tente une frappe, même si elle n'est pas sûre de marquer. Ou une qui essaie le papillon alors que son point fort, c'est la nage libre. Ou encore une fille qui peut encaisser huit buts en remplaçant la gardienne, mais dont le célèbre tir qu'elle a arrêté reste dans les mémoires. Ces filles ont appris à faire preuve de courage. Ça peut faire toute la différence, que ce soit dans le sport ou dans la vie quotidienne.

Découvre cette conférence TED pour apprendre plus de techniques visant à renforcer le courage chez les filles.

Donne-leur toutes les chances de réussir

  • Donne-leur toutes les chances de réussir, Enseigner le courage aux filles grâce au sport, slide 1 of 3
    Encourage la prise de risque

    Quand tu aides les filles à définir leurs propres objectifs, encourage-les à inclure des éléments qui vont les amener à devenir plus courageuses : apprendre une nouvelle compétence, un nouveau poste ou même un nouveau sport, par exemple. Pendant l'échauffement, demande-leur quelle nouvelle chose elles vont essayer aujourd'hui. L'important, c'est qu'elles aient l'opportunité de le faire. Pour ça, n'hésite pas à les changer régulièrement de poste à chaque rencontre et entraînement.

  • Donne-leur toutes les chances de réussir, Enseigner le courage aux filles grâce au sport, slide 2 of 3
    Encourage-les quand elles tentent quelque chose de nouveau

    Salue leur courage chaque fois que tu le peux. Félicite les filles qui essaient quelque chose de nouveau quand elles pensent que tu ne les as pas vues. Crée un trophée de la joueuse la plus courageuse et veille à changer de championne à chaque fois. N'oublie pas : célébrer l'excellence, c'est normal ! Et ça commence par célébrer chaque étape franchie pour y parvenir.

  • Donne-leur toutes les chances de réussir, Enseigner le courage aux filles grâce au sport, slide 3 of 3
    Dédramatise les erreurs

    Montre-leur que c'est normal de faire des erreurs. Imagine un geste (comme passer la main sur l'épaule qui signifierait « balayer » l'erreur) pour que les filles s'en souviennent et qu'elles puissent passer à autre chose. Et n'oublie pas de leur dire que, toi aussi, tu fais encore des erreurs. N'hésite pas à leur raconter des anecdotes. Quand elles réaliseront que personne n'est parfait, elles comprendront qu'elles n'ont pas besoin de l'être non plus.

Enseigner le courage aux filles grâce au sport

En savoir plus sur comment valoriser les filles dans ta communauté.

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    Guide de coaching pour les filles

    Concentre-toi sur la progression, pas les performances
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    Guide de coaching pour les filles

    Comment inciter les filles à faire du sport et à persévérer
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    Guide de coaching pour les filles

    Laisse-les faire de la compétition

Date de première publication : 28 novembre 2023

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