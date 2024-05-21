Encourage-les à faire de la compétition
Guide de coaching pour les filles
Selon les spécialistes, les filles réussissent mieux au niveau physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la chance de pratiquer un sport. Mais aujourd'hui, les filles sont deux fois plus nombreuses que les garçons à abandonner le sport. Nike œuvre avec des partenaires communautaires et des pros pour inverser la tendance. C'est pour ça qu'on a créé le Guide de coaching pour les filles : une aide destinée à encourager, valoriser et accompagner les jeunes athlètes.
Les filles adorent faire du sport et tout donner sur le terrain. Les études sur le sujet confirment cette affirmation : trois quarts des filles déclarent que ce qu'elles préfèrent dans le sport, c'est la compétition et tout ce qui s'y rapporte. Elles aiment aussi jouer dans des équipes qui mettent l'accent sur la victoire et le plaisir. On le sait : les filles ne sont pas fragiles et elles ne sont pas plus susceptibles de se blesser que les garçons. Ce qu'elles veulent avant tout, c'est jouer.
Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un match complet ou tenir les scores à chaque entraînement. Trouve plutôt des moyens de mettre les filles en compétition amicale tout en leur apprenant des techniques de base.
Les meilleurs jeux sont ceux dans lesquels les enfants se dépensent avec le minimum de temps morts. Les jeux qui enseignent la communication, le travail en équipe, la résolution de problèmes et le développement des facultés motrices sont tous excellents. Voici quelques activités amusantes et faciles à réaliser pour enseigner ces concepts et aider les filles à rester en mouvement.
Ce qu'on veut, c'est que les enfants se dépensent le plus possible. C'est aussi leur objectif. Alors, n'hésite pas à modifier les règles du jeu, comme au jeu du loup basé sur un système d'éliminations progressives. Par exemple, dans une version modifiée de ce jeu, la personne touchée doit simplement s'immobiliser pendant cinq secondes et crier le nom de son équipe ou de son athlète préférée. Ensuite, elle saute et revient dans la partie.
Pour faire de la compétition, les filles doivent avoir un équipement adapté à leur discipline, mais aussi à leur corps. Si une fille a l'air mal à l'aise ou décide soudainement de se retirer du jeu, c'est peut-être parce qu'elle a besoin d'un équipement personnel comme une brassière de sport. Aborde le sujet avec elle d'une manière appropriée, avec ses parents ou une personne de son entourage pour qu'elle se sente à l'aise et en sécurité quand elle pratique son sport.
Donne-leur toutes les chances de réussir
- Fixe-leur des objectifs personnels
Choisis des activités qui permettent aux filles de mesurer leurs progrès au fil du temps, et qui les encouragent à être en compétition avec elles-mêmes. Toute activité impliquant des répétitions, de la vitesse, de la hauteur ou de la distance peut facilement être suivie. Les filles peuvent ainsi savoir quand elles améliorent leurs records personnels. Et quand ça arrive, n'oublie pas de célébrer l'évènement !
- Garde-les toujours en mouvement
Privilégie les activités qui gardent les enfants toujours en mouvement. Évite donc les activités (ou adapte les règles) qui impliquent de l'attente ou de se faire éliminer. Organise différents ateliers pour réduire les temps d'inactivité et permettre aux enfants de travailler leurs capacités motrices en passant de l'un à l'autre. Dans les jeux à élimination, trouve des idées pour que les personnes reviennent rapidement dans la partie, par exemple en étant « libérée » par quelqu'un de l'équipe.
- Défis à relever en équipe
Pendant l'entraînement, intègre des jeux dans lesquels les enfants doivent jouer en équipe pour relever un défi. Par exemple, des jeux où il faut se mettre d'accord sur une stratégie pour terminer une course d'obstacles en groupe. Autres activités excellentes : les courses de relais et autres exercices impliquant un objectif commun.