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Dernière mise à jour : 2 novembre 2023
4 min. de lecture

Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

Les leçons de sagesse d'Eliud

  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    C'est la patience qui fait avancer.

    Dans le running, tout est une question de patience. Il faut persévérer, même si c'est difficile et qu'on a l'impression de ne pas progresser, de stagner. Pour réussir sur le long terme, il faut réinventer sa vision du running et célébrer chaque progrès, même les plus petits.

  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    De la magie. Pas des kilomètres.

    La confiance en soi est essentielle à la réussite, c'est ce qui t'aidera à relever chaque défi running. Crois en toi, en tes décisions et en tes capacités : c'est la clé pour franchir la ligne d'arrivée.

  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Le repos compte autant que le run.

    Pour la majorité des membres de la communauté running, le repos n'est pas une priorité. La récupération ne fait pas partie de leur « entraînement ». Et pourtant, c'est ce repos qui te permet d'aller plus loin, de rester en bonne santé, mais aussi d'aller plus vite, de tout donner et de gagner le jour J.

Collection signée Eliud

Eliud Kipchoge, LE FRUIT DE 20 ANS DE TRAVAIL

Collection signée Eliud

LE FRUIT DE 20 ANS DE TRAVAIL

Une collection pour la communauté running, inspirée de la philosophie d'Eliud Kipchoge.

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En savoir plus

  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    Cours avec Eliud
  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Breaking2 : le documentaire
  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Nouvelles victoires

Date de première publication : 2 novembre 2023