Donnez un nouveau souffle à vos vieilles sneakers à l'aide d'ingrédients naturels

Donner une nouvelle vie à vos vieilles sneakers, avec des oranges, des noix et de la farine ?
Innovation
Incroyable mais vrai ! Les designers et designeuses de chaussures Nike dévoilent trois recettes à base d'ingrédients naturels pour vous aider à faire durer vos sneakers plus longtemps grâce à quelques astuces faciles à réaliser chez vous.
« À pleines mains » est une série qui vous fera découvrir les techniques tactiles de spécialistes en innovation.
« Je suis une végétarienne A+ et une vegan A- », plaisante la spécialiste du design de chaussures Aja Zarrehparvar, en faisant référence à la recette de teinture pour sneaker à base de plantes qu'elle s'apprête à partager avec nous.
Que ce soit dans les choix alimentaires ou les méthodes pour entretenir les chaussures, chacun et chacune de nous a sa propre démarche pour devenir plus éco-responsable. Mais nos actions individuelles peuvent-elles réellement contribuer à faire évoluer la société tout entière ?
Aja le pense : « La culture détermine ce qui est "cool". Si la culture continue d'encourager le recyclage de vos chaussures (en les personnalisant, en conservant des choses), le développement durable pourra vraiment devenir quelque chose de cool ! »
L'animatrice Aja Zarrehparvar (à droite) et son invitée Indah Nur.
Même si la plupart d'entre nous n'avons pas (encore) le réflexe naturel de tremper nos chaussures dans un bac d'eau chaude infusée avec des betteraves pour lutter contre le changement climatique, pour Aja, ça fait partie du quotidien, c'est un aspect de son travail.
« Je suis là pour inciter les designers et designeuses de toute l'entreprise à explorer, rêver, découvrir et être toujours enthousiastes à l'idée d'adopter de nouveaux procédés et de nouvelles approches, explique-t-elle à propos de son job au sein du Blue Ribbon Studio, l'espace de création Nike. Parfois, on fait des erreurs, mais c'est comme ça qu'on découvre d'heureux hasards et qu'on résout des problèmes ! »
Et vous, êtes-vous prêt(e)s à résoudre quelques problèmes d'ordre pratique avec des idées novatrices (et un peu d'huile de coude) ? Lisez la suite pour découvrir comment nettoyer, teindre et coller vos chaussures, à l'aide de méthodes respectueuses de l'environnement qu'Aja et sa collègue Indah Nur utilisent régulièrement chez elles. C'est parti !
Remarque : vous allez travailler avec du liquide chaud pour certaines de ces astuces, la surveillance d'un adulte est donc requise, ainsi que le port de lunettes et de gants de protection.
1. Comment garder vos sneakers impeccables en utilisant ce que vous avez chez vous
Que vous fassiez tout pour garder vos sneakers impeccables le plus longtemps possible ou que vous préfériez un look usé qui se patine avec le temps, une chose est sûre : « Si vous prenez bien soin de vos affaires, elles dureront plus longtemps », explique Indah, spécialisée dans le design de sneakers suffisamment durables pour résister aux enfants turbulents. Si vous avez l'impression qu'on vous abreuve d'avis et de techniques, revenez aux fondamentaux et à ce que vous avez à portée de main, avec des outils que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine ou votre salle de bain ! Regardez la vidéo ci-dessus pour avoir des conseils détaillés.
Le saviez-vous ? Les bulles Nike Air, comme de nombreux plastiques, peuvent s'embuer avec le temps en raison de l'oxydation. Mais pas de souci, nous vous livrons une astuce pour leur redonner leur éclat d'origine. Vérifiez par vous-même !
Complément d'info : alterner entre différentes paires de sneakers ne permet pas seulement de changer de look. Cela peut aussi contribuer à les garder impeccables plus longtemps. Les ingénieurs qualité Nike nous ont indiqué qu'après avoir passé une journée sous vos pieds, la plupart des semelles intermédiaires en mousse mettent 24 à 48 heures à reprendre complètement leur forme. Alors pratiquez autant que possible la récupération active en alternant entre deux paires de sneakers ou plus.
2. Comment teindre naturellement vos chaussures et leur donner une seconde vie
Vous est-il déjà arrivé de tomber sur des chaussures miteuses et décolorées au fond de votre placard ? Ou bien des chaussures dont vous ne voulez plus ? Avant de les donner ou de les recycler, pourquoi ne pas essayer de leur redonner un coup de jeune dans un look coloré ? Et ce sera encore mieux avec la recette naturelle ci-dessus. « En teignant vos chaussures, de quelque manière que ce soit, vous leur donnerez une seconde vie, explique Aja. Mais si on utilise du curcuma, du café ou des restes de nourriture, le recyclage devient pratiquement un art ! »
Le saviez-vous ? Les betteraves sont rouges, le café est marron… mais quelle teinte pensez-vous obtenir avec des noyaux d'avocat ? Vous trouverez la réponse (surprenante) dans la vidéo ci-dessus.
Complément d'info : une bonne connaissance des matières est un plus ! Les teintures naturelles évoquées ci-dessus fonctionnent mieux sur des matières naturelles comme le coton, la toile, le daim, la laine. Les matières synthétiques (par ex : le plastique, le caoutchouc, le polyester), qui composent de nombreux éléments des chaussures, n'absorberont pas les teintures naturelles de la même manière. Pour les recolorer, essayez une teinture plus puissante que vous trouverez dans un magasin de loisirs créatifs près de chez vous.
3. Comment fabriquer de la colle à chaussure maison pour sauver vos sneakers fatiguées
« C'est toute leur histoire, ou la sensation que j'ai quand je les porte, raconte Aja au sujet de ses nombreuses chaussures préférées (dont la paire à laquelle elle est attachée, ci-dessus). Elles ont toutes ce côté magique que je n'arrive pas à définir, même après tout ce temps ! » Si vos sneakers adorées ont des composants qui commencent à se séparer, n'hésitez pas à mettre de la colle. Veillez simplement à regarder la vidéo ci-dessus pour des conseils sur ce qui peut être réparé, la meilleure façon d'appliquer la colle, et même une recette pour la préparer vous-même à la maison.
Le saviez-vous ? Les colles à base de farine comme celle évoquée ci-dessus sont utilisées depuis l'Antiquité (autrement dit depuis des milliers d'années) dans diverses activités artistiques comme la reliure, l'art du collage et plus encore.
Complément d'info : existe-t-il des colles plus avancées ? Bien sûr ! Et les chimistes Nike innovent constamment. Mais même les colles de qualité industrielle peuvent se dégrader au fil des décennies. Il est conseillé d'éviter une humidité ou une chaleur excessive qui risquent d'accélérer ce processus. Et si vos chaussures sont vraiment très fatiguées, vous pouvez toujours les recycler en les ramenant dans un magasin Nike participant.
À la rencontre des expertes en sneakers : Aja + Indah
Vous avez découvert leurs astuces ci-dessus, il est maintenant temps de faire plus ample connaissance avec les deux femmes qui animent cet épisode de « À pleines mains ».
Aja
Spécialiste du design de chaussures,
au Blue Ribbon Studio de Nike
Qu'est-ce que le Blue Ribbon Studio ?
« BRS, c'est le nœud central du design Nike, au niveau culturel, créatif et communautaire. Nous sommes l'épicentre de la créativité Nike, un lieu où les designers et designeuses peuvent venir s'amuser. »
Parle-nous de ton job.
« En tant que spécialiste du design de chaussures BRS, je suis là pour apporter de l'aide aux autres designers et designeuses. Pour les inviter à explorer ces fréquences créatives, avec toutes les saveurs, textures et formes différentes que cela implique. Je suis un peu comme le lait dans un bol de céréales. Du lait d'avoine, et pas de vache, bien sûr. »
Comment es-tu arrivée à ce poste ?
« J'ai étudié l'architecture à l'université, et je suis entrée chez Nike en tant que designeuse de chaussures 3D il y a trois ans environ. »
Quels sont les traits de personnalité qui te caractérisent au travail et dans la vie de tous les jours ?
« Je suis toujours partante pour explorer de nouvelles choses et je fonce tête baissée ! Je suis une personne curieuse, j'aime apprendre de nouvelles choses et j'essaye d'apporter un peu de légèreté en toutes circonstances. »
Quand est née ta passion pour les sneakers ?
« Je portais des Air Jordan 4 Retro "Mars" 2006 pour jouer au basketball en classe de 5e. Tout a commencé à partir du moment où j'ai eu cette première paire. »
Quelles sont tes paires préférées en ce moment ?
Air Jordan 1 « Not For Resale » : « L'inscription "please crease" sur la pointe est géniale. C'est la culture sneakers par excellence. »
ISPA Flow : « Son empeigne translucide est vraiment magnifique. C'est fun de marcher avec, c'est une expérience complètement différente. »
Blazer Jumbo : « Son design est tellement réfléchi. C'est comme ça qu'on améliore un classique selon moi. »
Indah
Designeuse matières
pour les chaussures pour Enfant chez Nike
Parle-nous de ton job.
« Mon rôle, c'est de comprendre vraiment les besoins de nos consommateurs et consommatrices pour créer des produits qui les attirent. Je résous des problèmes en apportant de la créativité, de la durabilité et de la circularité par le biais des matières. »
Quand est née ta passion pour les sneakers ?
« Ma passion pour les sneakers est liée au fait que j'aime passer du temps en famille. Quand j'ai quitté l'Indonésie pour aller vivre à Los Angeles en 2005, je ne parlais pas anglais, et mes cousins ne parlaient pas l'indonésien. Mais on a réussi à tisser des liens grâce aux sneakers. Ils m'emmenaient camper devant les magasins pour les lancements de nouvelles chaussures, et dans la file, je me faisais de nouveaux amis. C'est ce sentiment de communauté qui fait que je me sens chez moi aujourd'hui. »
Quels sont les traits de personnalité qui te caractérisent au travail et dans la vie de tous les jours ?
« Je suis une personne facile à vivre, ouverte, je suis Capricorne. J'aime goûter de nouvelles cuisines, aller dans de nouvelles boutiques vintage, dans des friperies, etc. C'est pour ça que mes chaussures doivent être confortables, je suis toujours en vadrouille ! »
Quelles sont tes paires préférées en ce moment ?
Air Jordan 4 x Off-White : « Elle représente beaucoup pour moi parce que c'est un modèle qui est sorti juste pour les femmes. Plus elle s'use, plus elle est belle. Avec mon équipe, on essaye toujours de trouver des matières qui se bonifient avec le temps. »
Air Jordan 1 Mid Fearless « Melody Ehsani » : « C'est un ami qui m'a offert cette paire. Beaucoup de personnes dénigrent la Mid, mais moi je la trouve ultra-confortable et c'est l'un de mes modèles préférés. Parce qu'il a été dessiné par des femmes, parce qu'il raconte une histoire, parce que le coloris est dément. »
Air Jordan 3 « A Ma Maniére » : « Un autre modèle exclusivement créé pour les femmes. J'ai tout fait pour me la procurer, et heureusement, j'y suis arrivée. J'adore la matière premium, la doublure matelassée (tellement confortable), le daim, l'inscription "work harder" sur les embouts de lacets. »
Aja
Spécialiste du design de chaussures,
au Blue Ribbon Studio de Nike
Qu'est-ce que le Blue Ribbon Studio ?
« BRS, c'est le nœud central du design Nike, au niveau culturel, créatif et communautaire. Nous sommes l'épicentre de la créativité Nike, un lieu où les designers et designeuses peuvent venir s'amuser. »
Parle-nous de ton job.
« En tant que spécialiste du design de chaussures BRS, je suis là pour apporter de l'aide aux autres designers et designeuses. Pour les inviter à explorer ces fréquences créatives, avec toutes les saveurs, textures et formes différentes que cela implique. Je suis un peu comme le lait dans un bol de céréales. Du lait d'avoine, et pas de vache, bien sûr. »
Comment es-tu arrivée à ce poste ?
« J'ai étudié l'architecture à l'université, et je suis entrée chez Nike en tant que designeuse de chaussures 3D il y a trois ans environ. »
Quels sont les traits de personnalité qui te caractérisent au travail et dans la vie de tous les jours ?
« Je suis toujours partante pour explorer de nouvelles choses et je fonce tête baissée ! Je suis une personne curieuse, j'aime apprendre de nouvelles choses et j'essaye d'apporter un peu de légèreté en toutes circonstances. »
Indah
Designeuse matières
pour les chaussures pour Enfant chez Nike
Parle-nous de ton job.
« Mon rôle, c'est de comprendre vraiment les besoins de nos consommateurs et consommatrices pour créer des produits qui les attirent. Je résous des problèmes en apportant de la créativité, de la durabilité et de la circularité par le biais des matières. »
Quand est née ta passion pour les sneakers ?
« Ma passion pour les sneakers est liée au fait que j'aime passer du temps en famille. Quand j'ai quitté l'Indonésie pour aller vivre à Los Angeles en 2005, je ne parlais pas anglais, et mes cousins ne parlaient pas l'indonésien. Mais on a réussi à tisser des liens grâce aux sneakers. Ils m'emmenaient camper devant les magasins pour les lancements de nouvelles chaussures, et dans la file, je me faisais de nouveaux amis. C'est ce sentiment de communauté qui fait que je me sens chez moi aujourd'hui. »
Quels sont les traits de personnalité qui te caractérisent au travail et dans la vie de tous les jours ?
« Je suis une personne facile à vivre, ouverte, je suis Capricorne. J'aime goûter de nouvelles cuisines, aller dans de nouvelles boutiques vintage, dans des friperies, etc. C'est pour ça que mes chaussures doivent être confortables, je suis toujours en vadrouille ! »
Quand est née ta passion pour les sneakers ?
« Je portais des Air Jordan 4 Retro "Mars" 2006 pour jouer au basketball en classe de 5e. Tout a commencé à partir du moment où j'ai eu cette première paire. »
Quelles sont tes paires préférées en ce moment ?
Air Jordan 1 « Not For Resale » : « L'inscription "please crease" sur la pointe est géniale. C'est la culture sneakers par excellence. »
ISPA Flow : « Son empeigne translucide est vraiment magnifique. C'est fun de marcher avec, c'est une expérience complètement différente. »
Blazer Jumbo : « Son design est tellement réfléchi. C'est comme ça qu'on améliore un classique selon moi. »
Quelles sont tes paires préférées en ce moment ?
Air Jordan 4 x Off-White : « Elle représente beaucoup pour moi parce que c'est un modèle qui est sorti juste pour les femmes. Plus elle s'use, plus elle est belle. Avec mon équipe, on essaye toujours de trouver des matières qui se bonifient avec le temps. »
Air Jordan 1 Mid Fearless « Melody Ehsani » : « C'est un ami qui m'a offert cette paire. Beaucoup de personnes dénigrent la Mid, mais moi je la trouve ultra-confortable et c'est l'un de mes modèles préférés. Parce qu'il a été dessiné par des femmes, parce qu'il raconte une histoire, parce que le coloris est dément. »
Air Jordan 3 « A Ma Maniére » : « Un autre modèle exclusivement créé pour les femmes. J'ai tout fait pour me la procurer, et heureusement, j'y suis arrivée. J'adore la matière premium, la doublure matelassée (tellement confortable), le daim, l'inscription "work harder" sur les embouts de lacets. »
Signé Move to Zero : la démarche zéro déchet et empreinte carbone nulle de Nike pour protéger le futur du sport.
Vidéos : Ariel Fisher
Texte : Gail Dorwin