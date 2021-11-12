6 façons de désinfecter vos sneakers

Six manières de désinfecter vos sneakers
Entretien des produits
Ne laissez pas vos sneakers introduire des virus et des bactéries dans votre domicile. Grâce à ces conseils, désinfectez vos chaussures facilement et en toute sécurité.
Matériel
- Spray ou lingettes désinfectantes
- Peroxyde d'hydrogène
- Alcool à friction
- Eau de Javel
- Bicarbonate de soude
- Vinaigre
Outils
- Désinfectant UV pour chaussures
- Vaporisateur
- Chiffon
- Brosse
Même si vous n'avez jamais eu la désagréable surprise de marcher dans ce que le chien du voisin a laissé derrière lui, des bactéries invisibles peuvent malgré tout se frayer un chemin jusque chez vous en se logeant sous vos semelles ou en empestant l'intérieur de vos chaussures. Et si vous souffrez d'une infection fongique telle qu'un pied d'athlète, il vous faudra désinfecter vos chaussures pour éviter tout risque de rechute.
C'est la raison pour laquelle tout le monde devrait désinfecter ses sneakers régulièrement. Nettoyer des chaussures ne suffit pas à les désinfecter : vous devez, en plus, utiliser des agents chimiques pour éliminer les germes. Il existe différentes méthodes pour désinfecter vos sneakers, et certaines sont plus efficaces que d'autres sur les matières délicates.
Avant toute chose, retirez vos chaussures dehors ou dans votre entrée et éliminez les saletés en surface avec une brosse sèche. Appliquez une solution douce d'eau savonneuse sur la semelle de vos chaussures et laissez-les sécher pendant une minute. Ensuite, en fonction des sneakers et de leur degré de saleté, vous allez pouvoir appliquer l'une des méthodes suivantes pour les décontaminer.
Comment désinfecter vos chaussures
1.Spray ou lingettes désinfectantes
Idéal pour : éliminer les virus
Vous pouvez vous contenter d'utiliser un vaporisateur ou une lingette antibactérienne classique pour le ménage, mais il existe aussi des produits spécialement conçus pour les chaussures. Si vous utilisez des lingettes, utilisez-en une nouvelle pour chaque chaussure. Après avoir vaporisé ou essuyé la semelle de votre chaussure, laissez le produit agir pendant trois à cinq minutes, ou respectez les instructions figurant sur l'étiquette.
Vous pouvez également appliquer le spray antibactérien à l'intérieur de votre chaussure pour empêcher tout développement fongique.
Ou vous pouvez essayer un tapis d'entrée avec une solution désinfectante pour nettoyer la semelle de vos chaussures. Plongez vos chaussures dans la solution pendant au moins une minute ou en respectant la durée indiquée par le fabricant.
2.Peroxyde d'hydrogène
Idéal pour : les chaussures tachées
Une solution à base de peroxyde d'hydrogène à 3 % peut désinfecter vos chaussures tout en éliminant les taches visibles. Par ailleurs, elle est généralement sans danger pour les couleurs. Vaporisez-la sur le dessous de vos chaussures et laissez poser pendant cinq minutes avant d'essuyer.
Vous pouvez également mélanger une dose de peroxyde d'hydrogène avec deux doses de bicarbonate de soude afin d'obtenir une pâte qui servira à désinfecter l'empeigne de vos sneakers. Appliquez deux couches de cette pâte, puis rincez-la ou laissez-la sécher au soleil avant de l'essuyer.
3.Désinfectant UV pour chaussures
Idéal pour : un nettoyage total des chaussures sans se salir les mains
Un désinfectant pour chaussures à ultraviolets utilise la lumière UVC pour éliminer jusqu'à 99,9 % des bactéries présentes sur la surface de vos chaussures. L'American Podiatric Medical Association approuve l'utilisation des produits SteriShoe, qui peuvent entre autres éliminer les agents infectieux responsables de l'apparition de mycoses ou de verrues.
Nul besoin de frotter ou de vaporiser : il suffit d'insérer l'appareil dans chaque chaussure, de le brancher et d'attendre 45 minutes qu'il s'éteigne automatiquement. Si ces produits constituent la méthode la plus simple pour désinfecter les chaussures, ils sont toutefois onéreux.
4.L'alcool à friction
Idéal pour : le cuir, le daim et le nubuck
Le cuir est une matière résistante mais fragile qui nécessite un entretien particulier. Si vos sneakers possèdent des empeignes en cuir, utilisez de l'alcool à friction, qui est plus doux que d'autres désinfectants, mais tout aussi efficace pour tuer différents germes.
Préparez une solution composée de trois doses d'alcool à friction pour une dose d'eau. Plongez un chiffon propre dans le mélange obtenu. Frottez tout l'extérieur de la sneaker avec cette solution, puis laissez vos chaussures sécher pendant 15 minutes environ.
5.Eau de Javel
Idéal pour : les sneakers en toile blanche
L'eau de Javel est un désinfectant puissant, mais elle ruinera les couleurs de vos sneakers. Si en revanche vous possédez une paire de baskets en toile blanche, elle vous permettra de retrouver leur éclat d'origine.
Préparez une solution composée d'une dose d'eau de Javel pour cinq doses d'eau. Plongez un chiffon dans le mélange et frottez l'extérieur de vos chaussures. (Il vous faudra peut-être retirer les lacets pour les désinfecter à part.) Une fois que vous avez terminé, laissez vos chaussures sécher à l'air libre dans un espace bien ventilé avant de les porter.
6.Bicarbonate de soude et vinaigre
Idéal pour : empêcher le développement de champignons à l'intérieur des chaussures
Le vinaigre n'élimine pas tous les virus, mais il ralentit le développement des champignons. Le bicarbonate de soude réduit lui aussi l'activité des spores fongiques et contribue à l'élimination des mauvaises odeurs.
Afin d'utiliser ces deux produits ensemble, commencez par saupoudrer l'intérieur et l'extérieur de vos sneakers de bicarbonate de soude. Puis vaporisez vos chaussures de vinaigre blanc ou de vinaigre de cidre dilué dans l'eau. Frottez vos sneakers sur toute la surface avec un chiffon blanc propre en effectuant des mouvements circulaires. Laissez reposer vos chaussures pendant 12 heures avant de les essuyer avec un chiffon humide.
Questions fréquemment posées
Comment désinfecter une vieille paire de chaussures ?
Appliquez un spray désinfectant, du peroxyde d'hydrogène, de l'alcool à friction ou de l'eau de Javel pour éliminer les agents infectieux des chaussures sales ou d'occasion. Veillez à ce que le produit agisse pendant au moins cinq minutes ou suivez les instructions figurant sur l'étiquette. Attendez que vos chaussures soient complètement sèches avant de les porter.
Comment désinfecter des chaussures contaminées par des champignons ?
La meilleure façon de désinfecter des chaussures contaminées par des champignons consiste à utiliser un désinfectant UV pour chaussures. Vous pouvez aussi utiliser du peroxyde d'hydrogène et du bicarbonate de soude pour éliminer les spores fongiques. Le vinaigre est également efficace pour ralentir le développement des champignons à l'intérieur des chaussures.