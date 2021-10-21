Qu'est-ce que le burnout et comment l'éviter, selon le Dr Christina Maslach

Podcast Trained : Combattre le burnout avec Christina Maslach
Coaching
Ne soyez pas trop sévère avec vous-même : le burnout est lié à votre environnement. Apprenez à l'améliorer grâce aux conseils de Christina Maslach.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
Dans un monde professionnel où les charges de travail échappent à tout contrôle et où les employés ne reçoivent pas toujours le soutien dont ils ont besoin, rien d'étonnant à ce que le terme « burnout » soit entré dans le langage courant. C'est là qu'intervient Christina Maslach, professeure de psychologie à l'Université de Californie à Berkeley et pionnière dans la recherche sur l'épuisement professionnel. Dans cet épisode de Trained, elle se joint à l'animatrice Jaclyn Byrer pour expliquer ce que signifie le terme « burnout », mais aussi ce qu'il ne signifie pas. Elle révèle par ailleurs quelques vérités crues sur ce que les « journées de santé mentale » peuvent et ne peuvent pas accomplir. Mais surtout, elle propose une voie à suivre, en exposant six méthodes pour créer un lieu de travail sain. En nous appuyant sur les dizaines d'années de recherche de Christina Maslach, nous pouvons tous apprendre à améliorer notre environnement de travail.
« Lorsque l'on se concentre uniquement sur ce qui ne va pas chez la personne, les employés, on oublie tout des raisons pour lesquelles ils se sentent ainsi. »
Christina Maslach
Professeure de psychologie à l'Université de Californie à Berkeley
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com et elle verra ce qu'elle peut faire.