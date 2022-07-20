Comment nettoyer ses chaussures de running
Entretien des produits
Les chaussures de running sont destinées à être salies. Découvrez ce guide simple en huit étapes pour donner une nouvelle vie à votre paire de chaussures.
Matériel
- Liquide vaisselle
- Lessive
- Bicarbonate de soude
- Eau micellaire (facultative)
- Vinaigre blanc (facultatif)
- Eau de Javel (facultative)
Outils
- Brosse à chaussures
- Brosse à dents
- Gant de toilette
- Chiffon doux propre
- Filet à linge (facultatif)
Pour celles et ceux qui aiment courir, rien de tel qu'une nouvelle paire de chaussures de running. Mais elles ne restent souvent pas très longtemps à l'état neuf. Que vous fouliez les routes, les pistes ou les sentiers, les salissures et éraflures sont inévitables.
Suivez ces huit étapes simples pour nettoyer vos chausses de running, surtout les blanches ! Vos chaussures retrouveront leur propreté et leur aspect neuf en 30 minutes maximum. (Mais attention, il faudra aux chaussures environ huit heures pour sécher.)
Comment nettoyer ses chaussures de running
1.Préparez une solution nettoyante douce
Vous pouvez fabriquer vous-même une solution détachante avec quelques ingrédients domestiques essentiels.
Pour des chaussures colorées (ou foncées), mélangez de l'eau chaude avec une petite quantité de lessive douce ou de liquide vaisselle.
Pour des chaussures blanches (ou de couleur claire), préparez une pâte en mélangeant à doses égales bicarbonate de soude et eau. Cette solution est souvent efficace sur les tâches les plus tenaces.
L'eau micellaire est également une possibilité. Elle est composée d'eau purifiée, d'agents hydratants et de composés nettoyants qui forment des micelles sphériques et attirent la saleté et les matières grasses d'une surface.
2.Prenez une brosse sèche et frottez
Pour commencer, utilisez une brosse à chaussures ou une brosse à dents pour retirer la saleté ou les débris qui se sont accumulés sur la semelle extérieure, la semelle intermédiaire ou l'empeigne.
3.Retirez et lavez les lacets
Avant de passer aux étapes suivantes pour nettoyer la chaussure elle-même, occupez-vous des lacets. En fonction de leur état et de vos exigences de propreté, essayez ces étapes :
- Retirez les lacets des chaussures et appliquez une petite quantité de votre solution nettoyante douce à la main ou avec une brosse. Rincez-les à l'eau claire puis tapotez-les avec un chiffon doux pour les sécher.
- Si la solution nettoyante douce n'est pas suffisante, vous pouvez également les placer dans un filet à linge et les laver en machine (programme délicat).
- Pour redonner leur éclat à des lacets blancs, utilisez de l'eau de Javel. Portez des gants en latex ou autres gants de ménage et mélangez trois cuillères à soupe d'eau de Javel dans environ 4 litres d'eau. Placez vos lacets dans un filet à linge avant de les plonger dans cette solution. (S'ils flottent en surface, lestez le filet avec quelque chose de lourd pour le maintenir en place.)
Laissez vos lacets tremper pendant cinq minutes dans la solution d'eau de Javel. Vous pouvez ensuite les relaver à la main ou en machine (toujours dans le filet à linge, programme délicat). Veillez à les faire sécher à l'air libre, car la chaleur pourrait déformer les embouts en plastique.
(Contenu apparenté : Comment redonner leur aspect neuf à vos chaussures blanches)
4.Récurez les semelles
Il est temps de nettoyer les semelles extérieure et intermédiaire de vos chaussures. Pour cela, appliquez votre solution nettoyante douce ou de l'eau micellaire sur une brosse à poils doux, une brosse à dents ou un gant de toilette. Frottez bien tous les semelles extérieure et intermédiaire. Séchez à l'aide d'un chiffon doux.
5.Retirez et nettoyez les semelles de propreté
Si vos chaussures ont une odeur désagréable, nettoyez également les semelles de propreté. Retirez-les de l'intérieur des chaussures et appliquez votre solution nettoyante avec une brosse douce. Rincez-les et laissez-les sécher complètement.
(Contenu apparenté : Vos chaussures sentent mauvais ? Découvrez comment éliminer les mauvaises odeurs de vos chaussures)
6.Nettoyez les empeignes
Il est temps maintenant de nettoyer les empeignes. Frottez doucement avec une brosse ou un chiffon (brosse à poils doux, brosse à dents, gant de toilette) pour imprégner le tissu de solution nettoyante douce.
7.Séchez les chaussures avec une serviette
Une fois vos chaussures de running parfaitement nettoyées, utilisez un chiffon en microfibre ou un chiffon doux sec pour tamponner et retirer autant de solution savonneuse restante que possible. Recommencez si nécessaire. L'essentiel est d'éviter de frotter, car cela peut abîmer le tissu de la chaussure.
8.Enfin, laissez les chaussures sécher complétement à l'air libre
Pour finir, vos chaussures toutes propres doivent sécher à l'air libre, à température ambiante. Pour des chaussures de running, jusqu'à 8 heures peuvent être nécessaires pour un séchage complet. Une fois que tout est sec, replacez les lacets et les semelles de propreté. Vous pouvez alors partir pour votre prochain run !
Rédaction : Emily Shiffer