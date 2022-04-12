Comment les données alimentent la conception de chaussures Nike

Si vous voulez faire la différence au niveau de la conception de produits, les matières sont un bon point de départ.



Environ 70 % de l'empreinte carbone de Nike provient des matières. Ainsi, même de petits changements peuvent réduire considérablement nos émissions.



« Nous savions que nous avions la responsabilité de changer nos matières », explique Isabel Torres, développeuse de matières pour chaussures, en référence à la gamme de produits Nike Air Max. « C'est comme couper l'eau lorsqu'on se brosse les dents, c'est tout simplement du bon sens. »



Mais même les changements relevant du bon sens peuvent être difficiles à mettre en œuvre sans les bonnes informations. C'est là que les données entrent en jeu.



« L'un des rôles des données est d'aider les designers à donner vie à leur vision », explique Nina Watkins, qui fait partie d'une équipe d'analystes de données qui fournit aux designers les outils nécessaires pour prendre de meilleures décisions concernant les matières. Comment procèdent-ils ?