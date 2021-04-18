Comment les athlètes peuvent jouer après la perte d'un être cher

Demandez au coach : « Comment jouer quand on est en deuil ? »
Coaching
Adia Barnes, de l'université de l'Arizona, explique à une joueuse de tennis comment utiliser les souvenirs de sa mère pour s'améliorer.
« Demandez au coach » est une rubrique qui vous offre tous les conseils pour rester concentré sur le jeu.
Q :
Chère coach,
Cela peut paraître étrange de parler de cela à une inconnue, mais ma maman est décédée il y a environ un an. Cela a été très dur, mais j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes amis, de ma famille et d'un thérapeute vraiment extraordinaire. Je vous écris car, outre le fait que c'était une excellente maman, ma mère a aussi été ma première coach au tennis et elle m'encourageait énormément. Elle n'a pas manqué un seul de mes matchs et elle était présente à la plupart de mes entraînements. Maintenant qu'elle n'est plus là, je me rends compte à quel point elle me motivait. Il y a un an, j'étais persuadée que le tennis serait toujours au centre de ma vie. Désormais, jouer au tennis me semble futile. Je continue à m'entraîner presque tous les jours, mais je dois me motiver à y aller. Je sais que les grands joueurs ont ce feu intérieur et j'ai peur d'avoir perdu le mien. Comment trouver un nouveau feu intérieur ? Ou alors, est-ce que je dois trouver un nouvel objectif ?
En manque de son extraordinaire coach et assistante de tennis
Joueuse de tennis âgée de 17 ans
R :
Je suis sincèrement désolée, MATCH. C'est une immense perte.
Tu es devenue la personne que tu es grâce à ta maman. Et le fait d'être joueuse de tennis en fait partie.
J'espère que tu as conscience qu'être en deuil est normal. Et c'est normal de ne pas vouloir jouer au tennis en ce moment, car les choses ont beaucoup changé. La plupart du temps, le changement est difficile à gérer.
Il y a deux ans, j'ai vécu un autre type de deuil. J'ai fait une fausse couche, et c'était vraiment dur. J'avais mis tant d'espoir dans cette grossesse. Je sais que ce n'est pas la même chose, mais j'imagine que lorsque tu perds un parent quand tu es jeune, tu peux aussi ressentir une perte d'espoir. Tu avais construit tous ces projets avec cette personne, et maintenant, elle n'est plus là.
Mais elle n'est pas complètement partie, non ? Elle est toujours présente dans ton cœur et ainsi, elle est toujours là pour toi.
Je suis également maman. J'ai un fils de 5 ans et une fille qui vient de naître. Je sais que s'il m'arrivait quelque chose, je souhaiterais qu'ils poursuivent leurs projets. Quand tu penses à ta maman, pense à ce qu'elle souhaiterait pour toi. Elle semblait adorer assister à tes matchs et te voir jouer. Alors utilise cela pour te motiver à t'améliorer. Utilise ton amour pour elle comme feu intérieur. Tu peux lui rendre hommage en battant tes adversaires, tu en as conscience ? Je pense qu'elle adorerait. J'en suis même sûre ! Mets-y tout ton cœur.
Cela peut sembler bizarre, mais je pense parfois à ce que ma maman souhaiterais que je fasse après son décès.
Je sais qu'elle n'aimerait pas que je reste là à pleurer son départ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer ! Bien au contraire. Je le ferais aussi. Mais si je ne faisais que pleurer, le fantôme de ma mère ferait probablement sonner l'alarme incendie dans ma maison et me dirait de prendre le taureau par les cornes et d'avancer.
…prends contact avec des personnes qui peuvent comprendre ce que tu as traversé.
Mais que faire si la compétition ne te tente pas maintenant ? Tu as eu la chance de bénéficier des conseils d'une coach, alors je pense que tu pourrais retirer du positif en transmettant cette expérience. Tu pourrais par exemple être coach bénévole d'une jeune joueuse ou t'engager dans une collecte de fonds au nom de ta maman.
Je ne peux pas imaginer ma vie sans ce type d'action. J'ai lancé un projet caritatif il y a un petit moment. J'ai collecté des vêtements et des chaussures de sport auprès de joueurs qui ne les avaient portés qu'une fois, et je les ai donnés à des garçons et des filles qui n'avaient pas les moyens de se les offrir. C'était si facile à mettre en œuvre, et voir le sourire sur le visage des enfants a été incroyable.
Il se peut aussi que tu veuilles prendre contact avec des personnes qui peuvent comprendre ce que tu as traversé. Personnellement, cela m'a fait énormément de bien de parler de ma fausse couche avec d'autres femmes ayant vécu la même chose, qui m'ont également fait part de leur histoire. L'année d'après, j'en ai parlé dans un forum public, et les femmes venaient encore me voir sur le campus pour me dire combien cela les avait aidées. Je pense que trouver un groupe de deuil avec des personnes de ton âge et partager votre vécu pourrait également t'aider.
…tu apprends beaucoup en pratiquant un sport. Les jeunes qui pratiquent un sport ont de meilleures capacités de résilience que les autres.
Si tu souhaites t'essayer à d'autres passions en dehors du tennis, n'hésite pas. Mais si j'étais toi, je ne prendrais pas de grande décision dans l'immédiat, surtout d'arrêter ton sport. Peut-être qu'il te semble difficile de jouer au tennis maintenant et que cela prendra du temps avant que ta motivation revienne, alors prends soin de toi. N'oublie pas qu'on apprend beaucoup en pratiquant un sport. Les jeunes qui pratiquent un sport ont de meilleures capacités de résilience que les autres. Je pense à ma sœur, qui n'a pas pratiqué de sport et qui a plus de mal à gérer les difficultés que moi. Elle a tendance à me dire : « Comment fais-tu pour avancer après un tel événement dans ta vie ? », et je lui réponds : « Pourquoi est-ce que je ne le pourrais pas ? » Le tennis pourrait t'aider à traverser cette période terriblement douloureuse.
Apparemment, ta maman souhaitait que tu aies cette résilience, et cela vient avec du temps, de la pratique et en te consacrant à ton sport quand tu en as besoin. Fais-moi confiance. Je pense que ta passion pour le tennis reviendra, que tu trouveras le chemin de la résilience, que tu canaliseras les souvenirs de ta maman et même que tu deviendras encore plus incroyable qu'avant.
Coach Barnes
Adia Barnes est Head Coach de l'équipe de basketball féminine à l'université de l'Arizona. En 2011 et 2020, elle a été finaliste pour le titre de Naismith Coach of the Year. Auparavant coach assistante à l'université de Washington, elle a également été présentatrice ; elle a participé à sept saisons en WNBA ; elle a contribué à ce que les Storm de Seattle remportent un championnat et elle a renforcé des équipes internationales dans cinq pays. En tant que joueuse de l'université de l'Arizona, Adia Barnes a établi 22 records individuels pour les Wildcats, dont beaucoup n'ont pas encore été battus à ce jour. Elle a remporté plusieurs prix pour son implication dans la communauté.
Si vous avez une question sur la manière d'améliorer votre état d'esprit dans le sport ou le fitness, envoyez un e-mail à l'adresse askthecoach@nike.com.
Illustrations : Harrison Freeman
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