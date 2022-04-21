Comment le changement climatique affecte le sport d'après une athlète et un expert

Podcast Trained : La course vers un futur plus durable
Coaching
Le biologiste M. Sanjayan et la marathoniennne Joan Benoit Samuelson nous expliquent l'impact passé, présent et futur du climat sur le sport.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
Qu'ont en commun un des meilleurs biologistes de la conservation et une marathonienne de légende ? Leur passion pour l'environnement. Dans cet épisode, l'animatrice Jaclyn Byrer réunit deux points de vue uniques pour raconter l'histoire d'un même objectif : la préservation de notre planète pour que nous puissions tous prospérer. Tout d'abord, le scientifique M. Sanjayan, PDG de Conservation International, expose l'état du climat. Il explique pourquoi les athlètes, quel que soit le sport pratiqué ou le lieu des entraînements, subissent un impact aussi bien environnemental qu'alimentaire, et indique les mesures simples à prendre pour un futur meilleur. Ensuite, Joan Benoit Samuelson, athlète Nike de longue date, raconte comment des décennies de running l'ont obligée à s'adapter à la mauvaise qualité de l'air et à des conditions météorologiques irrégulières, et l'ont incitée à participer à des initiatives locales en faveur du climat. Tous deux partagent un regard plein d'espoir sur la façon dont ils continuent à profiter de l'extérieur et sur la manière dont chacun d'entre nous peut se lancer dans la course contre le changement climatique.
« Qui serions-nous sans l'environnement que nous chérissons et dont nous dépendons pour nous permettre de sortir et de faire de l'exercice librement ? »
Joan Benoit Samuelson
Runneuse Nike et activiste écologiste
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.