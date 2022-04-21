Comment le changement climatique affecte le sport d'après une athlète et un expert

Qu'ont en commun un des meilleurs biologistes de la conservation et une marathonienne de légende ? Leur passion pour l'environnement. Dans cet épisode, l'animatrice Jaclyn Byrer réunit deux points de vue uniques pour raconter l'histoire d'un même objectif : la préservation de notre planète pour que nous puissions tous prospérer. Tout d'abord, le scientifique M. Sanjayan, PDG de Conservation International, expose l'état du climat. Il explique pourquoi les athlètes, quel que soit le sport pratiqué ou le lieu des entraînements, subissent un impact aussi bien environnemental qu'alimentaire, et indique les mesures simples à prendre pour un futur meilleur. Ensuite, Joan Benoit Samuelson, athlète Nike de longue date, raconte comment des décennies de running l'ont obligée à s'adapter à la mauvaise qualité de l'air et à des conditions météorologiques irrégulières, et l'ont incitée à participer à des initiatives locales en faveur du climat. Tous deux partagent un regard plein d'espoir sur la façon dont ils continuent à profiter de l'extérieur et sur la manière dont chacun d'entre nous peut se lancer dans la course contre le changement climatique.