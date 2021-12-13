Trois conseils de psychologues pour vivre une vie plus heureuse

Le bonheur à portée de main
Coaching
Cela peut sembler utopique, mais vous pouvez réellement vivre votre vie dans la peau d'un emoji souriant, grâce à ce petit guide.
Vous avez déjà eu le sentiment persistant que vous devriez être plus heureux que vous ne l'êtes réellement ? Sur le papier (ou plutôt sur Instagram), votre vie a l'air géniale : vous avez le job parfait, un bel appartement, un large cercle d'amis, etc., et vous ne trouvez rien qui cloche vraiment. Pourtant, quelque chose manque.
Selon le psychologue de renom Martin Seligman, c'est le signe que vous n'êtes pas véritablement heureux : vous ne faites que vous laisser porter. Se focaliser uniquement sur des plaisirs futiles (comme le fait d'acheter une nouvelle tenue ou de remplacer votre téléphone), ou accumuler les expériences et les réussites (comme le fait de gagner une course de plus ou terminer le semestre avec une moyenne parfaite) peut vous rendre heureux un certain temps, mais ce bonheur n'est que passager, remarque-t-il.
Selon Martin Seligman, un bonheur authentique passe par un profond épanouissement. Trouver des choses qui vous donnent envie de vous engager à 100 % et consacrer votre temps à des activités et des relations qui comptent pour vous donnent un sens durable à votre vie. C'est cela qui vous comblera réellement d'un point de vue émotionnel.
« C'est un voyage sans destination ni critère de réussite ».
Melissa Green
Psychologue clinicienne
Trois étapes vers l'épanouissement
L'idée de trouver votre raison d'être et de vivre pour cela peut être un peu effrayante. Ne voyez pas cela comme un moment suprême où vous atteignez le nirvana et à partir duquel vous vivez dans un bonheur constant. « C'est un voyage sans destination ni critère de réussite, explique Melissa Green, psychologue clinicienne diplômée. Le bonheur ne s'atteint pas en misant tout sur une action majeure. ».
De plus, et c'est très important, la poursuite de ce bonheur authentique n'implique pas nécessairement d'accomplir des choses exceptionnelles. Vous n'avez pas besoin de revoir toute votre vie ou d'abandonner toutes vos possessions matérielles et de méditer une heure (ou cinq) chaque matin. Commencez simplement par mettre en pratique ces actions de base issues de la théorie de Martin Seligman.
1. Augmentez les doses de joie instantanée (avec modération).
Comment ça marche : faire quelque chose qui vous fait plaisir peut vous donner un coup de boost instantané au moral, explique Melissa Green. Cette réaction est due à la libération de dopamine, un neurotransmetteur qui influe sur l'humeur. Elle peut être provoquée par le fait de réussir une traction sans assistance, de prendre le café du matin à l'extérieur ou d'ajouter une nouvelle plante à votre collection.
En fait, lorsqu'il s'agit de booster votre moral, les petits moments brefs et fréquents de plaisir ou de bonheur (comme ceux mentionnés ci-dessus) peuvent avoir un impact plus durable que les grandes occasions plus rares, comme une grosse promotion ou le fait de se marier. « C'est pourquoi il est important de savourer les petits plaisirs », indique Melissa Green.
Faites l'essai : vous avez probablement compris qu'il fallait rechercher des choses agréables, mais le secret, c'est de ne pas être constamment en quête de la prochaine chose géniale, car cela pourrait vous empêcher d'être satisfait de ce que vous avez à l'heure actuelle, précise Melissa Green. Et si une prime, une plus grande télévision ou votre prochaine fête sont vos principales (ou uniques) sources de satisfaction, il est temps de commencer à vous préoccuper de choses plus profondes, explique Aaron Weiner, psychologue et animateur du podcast Let's Talk. La prochaine étape va vous aider à prendre cette direction…
2. Trouvez des activités qui vous donnent envie de vous engager à 100 %.
Comment ça marche :vous prenez peut-être du plaisir à manger et faire du shopping, mais pratiquer une activité dans laquelle vous vous engagez à 100 % est bien plus gratifiant. L'engagement, c'est ce sentiment d'être totalement absorbé par quelque chose, comme lorsque vous êtes dans votre bulle lors d'un long run, plongé dans un livre incroyable ou extrêmement concentré durant une séance de yoga. Si on vous demandait comment vous vous sentez, vous ne répondriez pas forcément « heureux », mais vous vous sentiriez très probablement en paix, explique Carla Marie Manly, psychologue clinicienne et auteure du livre Joy From Fear. Vous êtes dans un état de « flow » (concentration extrême), dans lequel votre cerveau arrête de divaguer parce que vous êtes impliqué à 100 % dans ce que vous faites.
Faites l'essai : vous devriez pouvoir identifier des moments dans la journée ou dans la semaine durant lesquels vous êtes totalement absorbé par une activité donnée (et qui vous amuse, donc certainement pas un appel sur Zoom). Mais si les choses que vous aviez l'habitude de faire avant que notre vie ne soit chamboulée sont tombées à l'eau ou ne vous intéressent tout simplement plus, il est temps de revoir votre copie. « À partir du moment où vous dites que vous en voulez plus [en plein milieu d'une activité], c'est que vous êtes engagé », précise Carla Marie Manly.
Commencez par réfléchir à des activités qui exploitent vos points forts. « Plus vous vous sentirez investi dans ce que vous faites, plus vous vous impliquerez avec passion », précise Carla Marie Manly. Si vous adorez apprendre, essayez de choisir un nouveau sport. Votre salon ressemble à une jungle ? Rejoignez un jardin communautaire et occupez-vous de votre propre parcelle pour y faire pousser des légumes. Vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre en photo tout ce que vous trouvez beau ? Visitez les musées près de chez vous ou inscrivez-vous à un cours de photo.
Une oreille critique peut également vous être utile si vous avez du mal à trouver votre activité. Melissa Green vous conseille de demander à votre partenaire ou à un ami de vous dire à quels moments vous paraissez complètement absorbé par quelque chose ou simplement très heureux. Ou commencez à tenir un journal : chaque jour, notez trois moments où vous vous êtes senti dans votre bulle, où vous avez vécu quelque chose de marquant ou lorsque vous avez réussi parfaitement quelque chose. Puis réfléchissez à la raison pour laquelle ces moments ressortent. Les recherches montrent que cette activité à elle seule peut suffire à vous rendre bien plus heureux. Et au fil du temps, cela peut vous donner des indices sur vos aspirations profondes.
3. Faites des choses pour les autres.
Comment ça marche : selon Martin Seligman, pour être totalement épanoui dans la vie, il faut avoir le sentiment qu'elle a un sens. En gros, il s'agit d'avoir un but dans la vie et d'incarner les valeurs qui vous tiennent à cœur. Pensez notamment à des qualités telles que la gentillesse, la gratitude, la justice et le courage.
Votre vie a un sens lorsque vous avez l'impression que vos actions ont un impact. « Agir avec compassion et aider activement les autres est une des manières les plus efficaces de trouver un sens à sa vie et d'être plus heureux », affirme Aaron Weiner. Un autre moyen consiste à soutenir une idée ou un mouvement en lequel vous croyez. « L'idée générale est de contribuer à quelque chose qui dépasse votre petite personne », explique-t-il.
Faites l'essai : il existe diverses manières de donner du sens à sa vie : faire du bénévolat, exercer un métier épanouissant, soutenir une cause politique ou même explorer la spiritualité. Le secret, c'est de trouver quelque chose qui soit en accord avec vos convictions et vos talents, ajoute Aaron Weiner.
Dans votre vie professionnelle, cherchez une entreprise dont les valeurs fondamentales (par exemple, la diversité et l'égalité au travail, ou la réduction de son impact sur l'environnement) correspondent aux vôtres, conseille Aaron Weiner, et qui vous permet d'œuvrer à une chose en laquelle vous croyez profondément. Et dans votre vie personnelle, ajoute le spécialiste, choisissez de façon stratégique les domaines dans lesquels vous investissez votre énergie, et faites en sorte que ces engagements importants se traduisent concrètement pour que votre passion reste intacte.
Si vous êtes un leader né et que vous vous souciez de l'environnement, vous pourriez vous épanouir en organisant un nettoyage du parc de votre quartier ou une course destinée à collecter des fonds pour la protection de la nature. Vous aimez échanger avec les gens et entendre différents points de vue ? Inscrivez-vous pour livrer des repas aux personnes dans le besoin ou rejoignez une campagne de porte-à-porte pour sensibiliser les gens à une cause qui vous tient à cœur, suggère Aaron Weiner.
Ces idées peuvent paraître intimidantes de votre point de vue actuel. Commencez donc par simplement dire oui à quelque chose : planifiez un rendez-vous avec vos haltères, lancez-vous dans un nouveau passe-temps, ou engagez-vous dans du bénévolat. Il y a très peu de chances que vous regrettiez cette initiative, et de grandes chances qu'elle vous rende carrément heureux.
Rédaction : Marygrace Taylor
Illustrations : Kezia Gabriella
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