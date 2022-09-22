Les conseils de coachs de CrossFit pour faire des pompes en poirier

« Le mieux, c'est de décomposer l'entraînement en deux parties distinctes : la force et la technique », explique Hayden-William Courtland, coach de CrossFit de niveau 3.

La force constitue une adaptation physiologique. Il faut avoir suffisamment de puissance dans le haut du corps pour exercer une force contre une résistance externe qui, dans ce cas précis, consiste à presser le poids de votre corps contre le sol, explique le coach.

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« Plus vous avez de la force, plus c'est facile. Il est donc très utile de suivre un programme de renforcement axé sur les muscles du haut du corps. C'est d'ailleurs quelque chose que je conseille à toute personne souhaitant pratiquer le CrossFit, le fitness ou n'importe quel autre sport », précise-t-il.

Si vous êtes novice en matière de renforcement musculaire, il est important d'apprendre à effectuer correctement les mouvements des exercices au poids du corps avant d'augmenter la charge ou la difficulté. Mais cette méthode a ses limites : il est difficile de gagner en force uniquement avec des exercices au poids du corps.

Si vous avez déjà de l'expérience en musculation et que vous êtes au point sur la technique, le coach Courtland recommande de privilégier les soulevés de barre d'haltères, qui vous permettent d'augmenter la charge au fur et à mesure que vous gagnez en force. Pour acquérir la force nécessaire à l'exécution de pompes en poirier, il conseille d'ajouter à votre programme de renforcement du haut du corps des exercices tels que le développé couché avec barre d'haltères, le développé couché et les tractions.

Quinton Huguley, coach de CrossFit de niveau 2 et coach de niveau 1 pour USA Weightlifting, explique qu'il est important de renforcer le haut du corps et recommande d'ajouter à votre routine des exercices tels que le développé assis avec haltères en alternance.