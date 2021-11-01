Comment éviter les troubles du sommeil selon les médecins

Passer trop de temps au lit sans dormir est contre-productif, car vous voulez que votre corps associe le fait d'être au lit à l'action de dormir, explique le Dr Peters. « Si nous passons trop de temps au lit en étant réveillé, le risque est d'associer cet endroit à un état d'éveil, ou pire, à l'insomnie et à un sentiment d'anxiété. »



Comment gérer cela : passez une heure à vous détendre dans le salon (lisez, tenez un journal, respirez lentement/profondément, faites du Yin yoga ou du yoga réparateur, pratiquez la pleine conscience, détendez progressivement vos muscles, ou écoutez de la musique douce) pour décompresser avant d'aller dans le lit qui vous sert de cocon. Cela vous laisse le temps d'avoir petit à petit envie de dormir, précise Fiona Baker.







Même si vous suivez ces conseils, il se peut que vous continuiez à vous réveiller à 3h du matin. Si c'est le cas, essayez l'astuce vieille comme le monde qui consiste à compter les moutons, conseille Fiona Baker, ou essayez de « rêver éveillé » dans votre lit : imaginez un endroit que vous aimez en vous focalisant sur une respiration profonde.



Ça ne fonctionne pas sur vous ? Sortez du lit si vous êtes couché depuis plus de 20 minutes (pour que vous n'associiez pas le lit à un état d'éveil), puis essayez de lire, de méditer ou de préparer un album de berceuses. Et ne retournez au lit que lorsque vous avez les yeux qui se ferment. Laissez-vous du temps et ayez confiance, ça viendra.