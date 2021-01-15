Comment éviter l'aponévrosite plantaire

Petit cours de biologie : une solide couche de tissu appelée aponévrose plantaire s'étend du talon aux orteils et soutient votre voûte plantaire. L'aponévrose plantaire est soumise à des milliers d'étirements chaque jour lorsque vous marchez et courez, et elle est très résistante tant qu'elle reste dans une certaine limite, explique Ian Klein, spécialiste de la physiologie de l'exercice, du cross-training et de la prévention des blessures à l'Université de l'Ohio. Mots clés : dans une certaine limite. Un stress excessif, dû à un training trop intense, à une augmentation soudaine du nombre de kilomètres parcourus ou à l'absence de jours de récupération, peut étirer les tissus au-delà de ce qui est acceptable, explique Kate VanDamme, kinésithérapeute et spécialiste clinique de l'orthopédie au Langone Health Sports Performance Center de l'université de New York. Elle peut alors s'enflammer et se déchirer, ajoute Ian Klein.

Ce n'est pas toujours un problème de débutant. L'aponévrosite plantaire peut survenir chez des coureurs chevronnés qui y mettent peut-être trop d'ardeur, selon Ian Klein. Des problèmes biomécaniques, tels que des muscles du mollet contractés (par manque d'étirements) ou un gros orteil trop crispé (par un running intensif) qui tire sur l'aponévrose plantaire, peuvent également contribuer au problème, ajoute Kate VanDamme. Si vous avez les pieds plats ou une voûte plantaire prononcée, si vous restez debout toute la journée au travail et/ou si vous portez souvent des talons hauts, ce risque augmente, ajoute-t-elle.