Comment mieux dormir pendant le troisième trimestre selon les spécialistes

On conseille souvent spontanément aux femmes enceintes de « dormir tant qu'elles en ont encore l'occasion » (conseil accompagné d'un petit clin d'œil). Super…mais comment faire si on n'y arrive pas ?

La grossesse s'accompagne de changements physiologiques et psychologiques majeurs qui sont tout sauf apaisants. La taille de votre ventre qui grandit vous gêne, les hormones font grimper votre température corporelle et vous devez peut-être composer avec d'autres effets secondaires sympa comme les nausées et les brûlures d'estomac, explique Amanda Williams, gynécologue-obstétricienne certifiée à Oakland en Californie et membre du conseil consultatif Nike (M)ove Like a Mother. Ajoutez à ça le stress et l'anxiété liés au fait d'avoir un bébé qui grandit dans votre ventre, et vous obtenez ce résultat qui n'a rien d'étonnant : près de 80 % des femmes souffriraient d'insomnies durant le troisième trimestre de grossesse selon les recherches.

Mais dormir est LE moyen par excellence de récupérer, en particulier quand votre corps travaille d'arrache-pied pour soutenir une nouvelle vie, explique Safia Khan, spécialiste des troubles du sommeil à l'UT Southwestern Medical Center de Dallas. Découvrez comment arriver à dormir plus, peu importe que ce soit des problèmes physiques, psychologiques ou les deux qui vous tiennent éveillée.