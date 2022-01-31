Comment commencer ou recommencer une routine bien-être

Lorsque l'on entreprend de faire des changements, on entend souvent une petite voix dans notre tête qui nous dicte comment nous sentir, et elle a tendance à prendre deux tons différents. Pour Nick Wignall, le premier est le « sergent instructeur », le mec dur et costaud qui crie sur les recrues dans les films de guerre. Le deuxième est « l'humiliateur », selon Sasha Heinz, psychologue du développement et coach mental qui se spécialise dans la définition d'objectifs et le changement de comportement. Cette voix vous dit que vous devez retrouver la forme ou manger mieux, car tout autre résultat serait indigne ou inadmissible.



Ces deux tons sont destructeurs. « Lorsque vous être trop dur avec vous-même, vous suscitez en vous des émotions négatives, qui créent encore plus de distance entre vous et votre objectif, déclare Nick Wignall. Éliminez ce fardeau et vous verrez toute l'énergie que vous pourrez déployer pour atteindre votre but. »



Essayez de dire à haute voix l'objectif de bien-être que vous souhaitez atteindre. Maintenant, écoutez comment la petite voix dans votre tête réagit instantanément. Est-ce qu'elle vous dit : « C'est bien, tu vas y arriver » ? Ou est-ce qu'elle crie et vous donne des ordres, comme le sergent, ou vous fait vous sentir mal, comme l'humiliateur ?



Si la réponse est l'une des deux dernières, réorientez votre dialogue intérieur pour être gentil et encourageant avec vous-même ou tout simplement neutre. Cela peut être aussi simple que remplacer des termes comme « devoir » et « avoir besoin », par des verbes positifs comme « pouvoir » et « vouloir ». Nick Wignall conseille également de voir l'évolution des choses. « Lorsque vous finissez forcément par réussir, et même mieux que prévu, votre cerveau enregistre le fait que ça ne sert à rien de se rabaisser », déclare-t-il.