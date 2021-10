Choisir de se spécialiser dans un sport, selon le coach Gjert Ingebrigtsen

À présent, qu'en est-il de cette bourse d'étude ? Tu la vois peut-être comme une échéance qui arrive inévitablement. Et je trouve totalement normal de prendre cet élément en compte dans ta décision. Je devrais sans doute préciser que, pour Henrik, recevoir une bourse pour continuer l'athlétisme pendant ses études supérieures a été un facteur déterminant dans sa décision de se consacrer au running. Tu dois peser le pour et le contre de ce moyen particulier de payer tes études.



Pour ce faire, demande-toi : « Est-ce que j'aime assez ce sport pour supporter les épreuves à venir ? » Car les athlètes considèrent rarement les entraînements quotidiens, les exercices, les blessures, etc. comme des « parties de plaisir ».



Il y a plusieurs années de ça, j'ai dit à mes enfants : « Ce n'est pas une question de plaisir. C'est une question de résultats. » C'est un peu paradoxal, parce que ces résultats (gagner au plus haut niveau) sont l'une des plus grandes joies que l'on peut ressentir. La seule raison pour laquelle mes fils peuvent encaisser tout cet entraînement, c'est parce qu'ils savent la joie qui les attend au bout du tunnel. Ils aiment tellement la compétition que, dans une certaine mesure, ils ont appris eux-mêmes à aimer l'entraînement. Tu ne peux pas t'attendre à toujours prendre du plaisir, car ce n'est pas la vie d'un sportif professionnel.



Le sport peut à la fois être atrocement ennuyeux et incroyablement excitant. C'est quelque chose de très déroutant, et quelque chose qui te permet de vivre des moments d'une clarté limpide. C'est un chemin fait de solitude, mais aussi de rencontres épanouissantes.



Tout ce dont je viens de parler est aussi valable dans la vie quotidienne. Alors, il ne me reste qu'une seule question : veux-tu vivre les hauts et les bas de la vie sur un terrain de basket ? Sur un terrain de lacrosse ? Dans un bureau ? Sur scène ou dans un studio ? Comme je l'ai dit au tout début, je ne peux pas te donner la réponse. Je peux seulement t'aider à te poser les bonnes questions, celles qui t'aideront à prendre une décision réfléchie, assurée et sereine. Mais, quoi qu'il advienne, c'est à toi de décider.



Coach Ingebrigtsen