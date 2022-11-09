Les meilleurs articles de volley à ajouter à votre checklist

10 essentiels de volley à glisser dans son sac de sport
Guide d'achat
Les accessoires, chaussures, vêtements et équipement de volley Nike sont conçus pour permettre aux athlètes de passer au niveau supérieur.
Si vous souhaitez renouveler votre équipement de volley ou si vous cherchez un cadeau pour un ou une fan de ce sport, la collection de volley Nike se compose de vêtements, de chaussures, d'accessoires et autres équipements pour une victoire garantie.
(Vous n'avez jamais joué au volley ? Voici un résumé de tous les postes sur un terrain de volley pour découvrir les bases.)
L'équipement le plus indispensable pour une partie de volley est bien évidemment le ballon. Cependant, il existe d'autres articles conçus pour améliorer ses performances, tels que des genouillères ou encore des chaussures de volley qui permettent de mieux se déplacer sur les surfaces dures.
Découvrez la checklist de Nike pour le volley et passez au niveau supérieur.
(Contenu apparenté : Comment jouer au volley, selon les pros)
10 essentiels Nike pour le volley
1. Genouillères
Quand vous vous jetez pour rattraper un ballon sur une surface dure, il faut veiller à ce que vos genoux soient bien protégés. Les genouillères de volley Nike intègrent une double couche de mousse à haute densité pour amortir les impacts, tout en évacuant la transpiration à l'aide d'un tissu respirant en maille ajourée.
2. Chaussures de volley
Des chaussures adhérentes sont un must pour supporter le corps des athlètes lors des changements de direction, des plongeons et des sauts. Les chaussures Nike conçues pour le volley, comme la Nike Zoom HyperAce 2, sont dotées d'une cage au niveau du talon pour une meilleure stabilité. Et leur semelle en caoutchouc procure une adhérence réactive sous le pied.
3. Claquettes
Il n'y a rien de tel que d'enfiler une paire de claquettes après un match de volley intense pour laisser ses pieds respirer et se détendre. Les claquettes Nike offrent un amorti en mousse réactive pour un confort exceptionnel qui permet aux athlètes de récupérer après l'effort.
4. Shorts de volley
Les bas courts et compressifs, comme le short Nike Pro 8 cm, sont un incontournable au volley. Les meilleurs shorts Nike pour le volley offrent une tenue près du corps, avec des caractéristiques anti-transpirantes et une taille large et élastique qui assure un maintien optimal autour de la ceinture abdominale.
5. Brassière de sport au maintien adapté
Le volley est un sport rapide et intense, qui nécessite une brassière de sport à maintien normal ou supérieur pour les athlètes qui souhaitent réduire les mouvements de la poitrine pendant le match.
Pour une tenue ajustée et un maintien adapté (avec ou sans rembourrage), découvrez la collection de brassières Nike Swoosh. Ou jetez un œil à la collection de brassières à maintien supérieur Nike Alpha pour des modèles avec des bretelles épaisses et réglables et des bonnets moulés.
(Contenu apparenté : Comment trouver votre taille de brassière de sport Nike)
6. Hauts à manches courtes ou débardeurs
Un haut anti-transpirant à manches courtes permet de rester au sec et au frais pour se concentrer pleinement sur le match. Ou si vous préférez une option sans manches avec un minimum de tissu pour une plus grande liberté de mouvement, optez pour un débardeur. Nike propose des hauts compressifs ou amples fabriqués dans des tissus respirants qui offrent une incroyable sensation de douceur.
(Contenu apparenté : Smashez avec style dans ces tenues de volley Nike)
7. Sacs de sport
Pour transporter votre équipement partout où vous allez, il vous faut un sac de sport spacieux. Certains modèles intègrent un compartiment spécifique pour les chaussures, où vous pouvez ranger vos chaussures de volley après avoir enfilé vos claquettes une fois le match terminé.
8. Accessoires pour les cheveux
Les chouchous, nœuds et élastiques à cheveux Nike permettent aux athlètes de dégager leurs cheveux lors des matchs les plus intenses. Et pour celles et ceux qui portent un uniforme mais souhaitent tout de même laisser parler leur style, un accessoire original pour les cheveux permet de se démarquer sur le terrain. Faites votre choix parmi une large gamme de modèles et d'imprimés avec la collection d'accessoires Nike pour le volley.
9. Lunettes de soleil
Pour les matchs à la plage ou en extérieur, vous aurez besoin d'une paire de lunettes de soleil de qualité. Les lunettes de soleil de sport Nike permettent non seulement de bloquer les rayons du soleil et de protéger les yeux, mais elles sont également conçues pour rester en place tout au long de la partie.
10. Ballon de volley et pompe à ballon
Nike propose des ballons de volley pour les matchs en extérieur comme en intérieur, chacun doté de 18 panneaux pour des effets renversants. Personne n'aime jouer avec un ballon de volley dégonflé. Assurez-vous d'avoir une pompe à ballon sous la main pour jouer aussi longtemps que vous voulez.
Rédaction : Emily Shiffer